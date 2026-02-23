ترامب يخاطب رونالدو: ''نحتاجك في أمريكا تعال سريعًا أنت الأعظم على الإطلاق'' إيران تكشف أوراقها النووية: خامنئي يوافق على مقترح نووي جديد... وترامب يلوّح بالهجوم رسالة سعودية سرية إلى مستشار الأمن القومي الإماراتي تحذر أبو ظبي من أنشطتها في اليمن والسودان وتحدد الخطوط الحمراء إجراءات انفصالية لمحافظ عدن.. إزالة الطير الجمهوري وتغير تسمية العاصمة المؤقتة وزير النقل يعقد اجتماعًا موسعًا بعدن لمناقشة أولويات القطاع وتفعيل الشراكات الدولية وتعزيز الأداء المؤسسي والتحول الرقمي وزير الدفاع يعقد لقاءً رفيعًا بعدن ويدعو لتطبيق الحوكمة الإلكترونية.. ويشدد على الانضباط والشفافية السفير الأمريكي لدى إسرائيل يتبنى رؤية إسرائيل الكبرى والعواصم العربية تحتج برشلونة يستعيد الصدارة من ريال مدريد بفارق نقطة حل مشكلة المسافرين في منفذ الوديعة اغلاق آخر مقار الانتقالي ''المنحل'' في عدن
في لقطة غير متوقعة أثارت الأهتمام، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحية إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، عبر مقطع فيديو نشره على منصة «تيك توك».
وفي الفيديو، خاطب ترمب رونالدو قائلاً: «أنت الأعظم على الإطلاق، نحتاجك في أمريكا.. انطلق الآن، نحتاجك سريعا»، في رسالة فسّرها البعض على أنها دعوة للانضمام إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، بينما رأى آخرون أنها تتعلق بمونديال 2026.
وأرفق ترمب الفيديو بعنوان «رسالة من الأعظم بالتاريخ إلى العظيم الآخر»، وأظهر مقطع الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث ظهر إلى جانب رونالدو وهما يلعبان كرة القدم داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، في لقطة مثيرة للجدل ووسعت انتشار الرسالة بسرعة على مواقع التواصل.
ويواصل رونالدو مشواره مع نادي النصر في دوري روشن السعودي منذ انضمامه عام 2023 في صفقة بارزة، ولم يصدر أي تعليق رسمي من اللاعب أو النادي بشأن دعوة ترمب.