رسالة سعودية سرية إلى مستشار الأمن القومي الإماراتي تحذر أبو ظبي من أنشطتها في اليمن والسودان وتحدد الخطوط الحمراء

قالت مصادر إعلامية غربية أن المملكة العربية السعودية أرسلت رسالة وصفت بأنها مطولة إلى مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، تناولت فيها ما اعتبرته أنشطة للإمارات في كل من السودان واليمن، بحسب ما نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مسؤولين أمريكيين وغربيين.

وذكر التقرير أن الرسالة شددت على أن الرياض تعتبر اليمن مجالاً حيوياً لأمنها القومي، مؤكدة تمسكها بدور قيادي في البلد الذي يشهد نزاعاً مستمراً على حدودها الجنوبية. واعتبرت السعودية، وفقاً للموقع، أن تقديم الإمارات دعماً عسكرياً للمجلس الانتقالي الجنوبي دون تنسيق مع الرياض يمثل "خطاً أحمر".

وأضاف التقرير أن السعودية استهدفت شحنة أسلحة إماراتية في ميناء المكلا أواخر ديسمبر كانون الأول، وقدمت لاحقاً دعماً جوياً ومعلوماتياً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مواجهتها مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما انتقدت الرسالة، بحسب الموقع، ما وصفته بعملية سرية نُفذت في أوائل يناير كانون الثاني لنقل زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي السابق عيدروس الزبيدي من اليمن بعد اتهامه بالخيانة العظمى.

وقال مسؤولون أمريكيون وغربيون مطلعون على فحوى الرسالة إنها لم تحمل توقيعاً، غير أن واشنطن قدرت أنها صادرة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكر التقرير أن الرسالة تضمنت قائمة شكاوى سعودية، من بينها موقف الإمارات في السودان، حيث لا تزال الحرب الأهلية مستمرة، في وقت تتهم فيه أطراف دولية أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه الإمارات.

ووصف مسؤولون أمريكيون وعرب حاليون وسابقون، بحسب "ميدل إيست آي"، طحنون بأنه يتسم بالواقعية في مقارباته، مشيرين إلى دوره في جهود إعادة العلاقات بين الإمارات وقطر بعد الأزمة الخليجية التي اندلعت عام 2017.