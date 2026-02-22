ترامب يخاطب رونالدو: ''نحتاجك في أمريكا تعال سريعًا أنت الأعظم على الإطلاق'' إيران تكشف أوراقها النووية: خامنئي يوافق على مقترح نووي جديد... وترامب يلوّح بالهجوم رسالة سعودية سرية إلى مستشار الأمن القومي الإماراتي تحذر أبو ظبي من أنشطتها في اليمن والسودان وتحدد الخطوط الحمراء إجراءات انفصالية لمحافظ عدن.. إزالة الطير الجمهوري وتغير تسمية العاصمة المؤقتة وزير النقل يعقد اجتماعًا موسعًا بعدن لمناقشة أولويات القطاع وتفعيل الشراكات الدولية وتعزيز الأداء المؤسسي والتحول الرقمي وزير الدفاع يعقد لقاءً رفيعًا بعدن ويدعو لتطبيق الحوكمة الإلكترونية.. ويشدد على الانضباط والشفافية السفير الأمريكي لدى إسرائيل يتبنى رؤية إسرائيل الكبرى والعواصم العربية تحتج برشلونة يستعيد الصدارة من ريال مدريد بفارق نقطة حل مشكلة المسافرين في منفذ الوديعة اغلاق آخر مقار الانتقالي ''المنحل'' في عدن
أقدم وزير الدولة محافظ عدن، عبدالرحمن شيخ، على إجراءات وصفت بالإنفصالية، بعد حديثه عن اعتماد مسمى العاصمة عدن، بدلاً عن العاصمة ''المؤقتة''.
ووجه المحافظ شيخ، باعتماد تسمية "العاصمة عدن" وإزالة الطير الجمهوري من الشعار الرسمي للسلطة المحلية بمحافظة عدن.
ورأى مراقبون هذا التوجه للمحافظ، تكريسًا للانفصال، كما إنه تجاوز لصلاحيات رئيس مجلس القيادة، المخول بمثل هذه الإجراءات.
وتم اعتماد عدن بقرار رسمي كعاصمة ''مؤقتة'' لليمن، بعد خروج الرئيس السابق هادي ونقل العاصمة من صنعاء إلى عدن منذ 2015.
ورصد محرر مأرب برس، قيام الصفحة الرسمية لمحافظة عدن، على فيسبوك، أمس السبت بتحديث الصورة الشخصية، التي ظهرت بدون ''الطير الجمهوري''، كما غُيرت التسمية من ''السلطة المحلية بمحافظة عدن'' إلى ''السلطة المحلية بالعاصمة عدن''.
ويؤكد قانونيون، إن وجود عاصمتين في بلد واحد أمر غير شرعي، ولذلك جرى اعتماد تسمية ''العاصمة المؤقتة''، لكن ما يقوم به المحافظ الجديد لعدن يخالف ذلك.
