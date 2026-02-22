إجراءات انفصالية لمحافظ عدن.. إزالة الطير الجمهوري وتغير تسمية العاصمة المؤقتة

الأحد 22 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

أقدم وزير الدولة محافظ عدن، عبدالرحمن شيخ، على إجراءات وصفت بالإنفصالية، بعد حديثه عن اعتماد مسمى العاصمة عدن، بدلاً عن العاصمة ''المؤقتة''.

ووجه المحافظ شيخ، باعتماد تسمية "العاصمة عدن" وإزالة الطير الجمهوري من الشعار الرسمي للسلطة المحلية بمحافظة عدن.

ورأى مراقبون هذا التوجه للمحافظ، تكريسًا للانفصال، كما إنه تجاوز لصلاحيات رئيس مجلس القيادة، المخول بمثل هذه الإجراءات.

وتم اعتماد عدن بقرار رسمي كعاصمة ''مؤقتة'' لليمن، بعد خروج الرئيس السابق هادي ونقل العاصمة من صنعاء إلى عدن منذ 2015.

ورصد محرر مأرب برس، قيام الصفحة الرسمية لمحافظة عدن، على فيسبوك، أمس السبت بتحديث الصورة الشخصية، التي ظهرت بدون ''الطير الجمهوري''، كما غُيرت التسمية من ''السلطة المحلية بمحافظة عدن'' إلى ''السلطة المحلية بالعاصمة عدن''.

ويؤكد قانونيون، إن وجود عاصمتين في بلد واحد أمر غير شرعي، ولذلك جرى اعتماد تسمية ''العاصمة المؤقتة''، لكن ما يقوم به المحافظ الجديد لعدن يخالف ذلك.

وأمس السبت، قال وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ إنه سيعتمد مسمى "العاصمة عدن" بدلاً من محافظة عدن أو العاصمة المؤقتة، في خطوة اعتبرها، تثبيتًا لمكانة عدن السياسية والإدارية.