وزير النقل يعقد اجتماعًا موسعًا بعدن لمناقشة أولويات القطاع وتفعيل الشراكات الدولية وتعزيز الأداء المؤسسي والتحول الرقمي

ترأس وزير النقل اليمني محسن العمري اجتماعاً موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن ضم قيادات الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، لبحث أولويات المرحلة الحالية وسبل رفع كفاءة الأداء في قطاعات النقل.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) عن العمري قوله «إن أنشطة الوزارة ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين ومصالحهم، ما يتطلب مضاعفة الجهود وتحسين الخدمات وفق الإمكانيات المتاحة، وبما يتسق مع برنامج الحكومة الهادف إلى تعزيز الاستقرار ودعم التعافي الاقتصادي والمالي واستدامة الخدمات الأساسية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي وتوسيع الشراكات الدولية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على استكمال إعداد برنامجها العام وفق مصفوفة إجراءات محددة لكل قطاع وهيئة، بهدف تعزيز التنسيق والفاعلية المؤسسية، مشيراً إلى دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لخطط تطوير خدمات النقل وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير التزام الوزارة بتطبيق القوانين واللوائح النافذة، وفرض سيادة الدولة في المنافذ والموانئ، ومعالجة الاختلالات القائمة.
من جانبهم، أبدى مسؤولو القطاعات والهيئات التابعة للوزارة دعمهم لتوجهات القيادة، مؤكدين استعدادهم لمضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأداء المؤسسي في مختلف مجالات النقل.