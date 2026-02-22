انقلاب ''ناعم'' لمحافظ عدن الجديد وزير النقل يعقد اجتماعًا موسعًا بعدن لمناقشة أولويات القطاع وتفعيل الشراكات الدولية وتعزيز الأداء المؤسسي والتحول الرقمي وزير الدفاع يعقد لقاءً رفيعًا بعدن ويدعو لتطبيق الحوكمة الإلكترونية.. ويشدد على الانضباط والشفافية السفير الأمريكي لدى إسرائيل يتبنى رؤية إسرائيل الكبرى والعواصم العربية تحتج برشلونة يستعيد الصدارة من ريال مدريد بفارق نقطة حل مشكلة المسافرين في منفذ الوديعة اغلاق آخر مقار الانتقالي ''المنحل'' في عدن تحذير .. 3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي وأحدها يبطل الصيام كيف سقطت 55 دولة في فخ اختراق فورتي غيت المدعوم بالذكاء الاصطناعي الصين تفاجئ العالم في قيادة الثورة الروبوتية وتحقق أرقاما مذهلة
عقد وزير الدفاع، الفريق الركن طاهر العقيلي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعًاً ضم مساعدي الوزير ورؤساء الهيئات بوزارة الدفاع.
مشدداً على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات، بما يحقق الانسجام في تنفيذ المهام والواجبات الوطنية، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي.
وشدد الفريق العقيلي، على ضرورة الوقوف أمام أداء الفترة الماضية وإجراء تقييم شامل للإنجازات والتحديات، والعمل على تصحيح أوجه القصور والاختلالات، مع تفعيل آليات الرقابة.. مؤكداً أهمية الانضباط والالتزام بالشفافية وقيم النزاهة لتحسين مستوى الأداء.
كما أكد وزير الدفاع، المضي قدماً في تطبيق الحوكمة الإلكترونية، وتطوير الأنظمة الإدارية، بما يسهم في تعزيز العمل المؤسسي.. مشيرًا إلى عمق العلاقة مع الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.. مثمنًا دعمهم المستمر ومواقفهم الأخوية الثابتة.
واستمع الفريق العقيلي، خلال الاجتماع، إلى تقارير موجزة من رؤساء الهيئات ونوابهم، حول سير العمل، ومستوى تنفيذ الخطط والمهام، والصعوبات التي تواجه الأداء.