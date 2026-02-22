آخر الاخبار

اغلاق آخر مقار الانتقالي ''المنحل'' في عدن

الأحد 22 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
أغلقت قوة عسكرية من ألوية العمالقة اليوم الأحد، مقري الجمعية الوطنية، والشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي المنحل في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال اعلام الانتقالي إن قوات "مدعومة سعودياً" اغلقت مقر هيئة الشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية التواهي ومنعت الأعضاء والموظفين من دخول المبنى.

وهذا هو الإغلاق الثاني بعد أقل من شهر من إغلاق الجمعية العمومية للمجلس المنحل.

يذكر إن هذه المقرات وغيرها كانت مقار حكومية استولى عليها الانتقالي وحولها لنفسه.

