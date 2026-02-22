اغلاق آخر مقار الانتقالي ''المنحل'' في عدن تحذير .. 3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي وأحدها يبطل الصيام كيف سقطت 55 دولة في فخ اختراق فورتي غيت المدعوم بالذكاء الاصطناعي الصين تفاجئ العالم في قيادة الثورة الروبوتية وتحقق أرقاما مذهلة تعرف على مشروبات تعالج الحساسية الموسمية مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفطار في رمضان لحماية قلبك... متى يجب أن تتوقف عن الأكل قبل الخلود إلى النوم رسميا.. الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خلال أسابيع زلزال في تل أبيب.. صفقة ألمانية بمليارات الدولارات تهزّ زيم وتفجّر مخاوف أمنية غير مسبوق مواعيد تناول مريض الضغط لدوائه في رمضان
أغلقت قوة عسكرية من ألوية العمالقة اليوم الأحد، مقري الجمعية الوطنية، والشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي المنحل في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال اعلام الانتقالي إن قوات "مدعومة سعودياً" اغلقت مقر هيئة الشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية التواهي ومنعت الأعضاء والموظفين من دخول المبنى.
وهذا هو الإغلاق الثاني بعد أقل من شهر من إغلاق الجمعية العمومية للمجلس المنحل.
يذكر إن هذه المقرات وغيرها كانت مقار حكومية استولى عليها الانتقالي وحولها لنفسه.