تعرف على مشروبات تعالج الحساسية الموسمية

الأحد 22 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 234

يعاني البعض من الحساسية في موسمها، لكن بعض الأطعمة والمشروبات قد تخفف من حدته، لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، المشروبات التي تعالج وتحد من الحساسية الموسمية، بحسب " verywellhealth".

مشروبات تعالج الحساسية الموسمية

1- الزنجبيل

الزنجبيل من التوابل التي تُستخدم غالبًا لأغراض طبية، يمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ويساعد على انخفاض أعراض الحساسية.

2- العسل المحلي

يحتوي العسل المحلي على كميات قليلة من حبوب اللقاح التي مصدرها النحل الموجود بالقرب من مكان بيعه، قد يساعد تناول العسل المحلي على بناء مناعة ضد حبوب اللقاح التي تعاني من حساسية تجاهها، ويحتوي العسل على فيتامينات ومضادات أكسدة تساعد على تهدئة التهاب الحلق وتخفيف السعال.

3- الحمضيات

تحتوي الحمضيات، مثل البرتقال واليوسفي والليمون الحامض والليمون الأخضر، على نسبة عالية من فيتامين سي، وتشير بعض الأبحاث إلى أن فيتامين سي قد يساعد الأطفال الذين يعانون من أعراض التهاب الأنف التحسسي (حمى القش).يمكن لفيتامين سي أن يساعد في تقصير مدة نزلات البرد، مع أنه لا يقلل من خطر الإصابة بها.

4- الكيوي

فاكهة الكيوي غنية بالفيتامينات والمعادن، ومثل الحمضيات، تحتوي الكيوي على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي قد يدعم جهاز المناعة ويقي من أعراض الحساسية.

5- الأناناس

الأناناس فاكهة حلوة تحتوي على إنزيم يسمى البروميلين، والبروميلين له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في تخفيف التهاب الحلق وتنظيف الجيوب الأنفية.

6- الطماطم

الطماطم غنية بمضادات الأكسدة المعروفة باسم الليكوبين، والتي قد تساعد في مكافحة الالتهابات وتحسن من أعراض الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية.

7- الكركم

الكركم نوع من التوابل يحتوي على الكركمين، وهو مضاد قوي للالتهابات.

8- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وتناوله يخفف من التهاب الحلق وجفافه الناتج عن الحساسية