مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفطار في رمضان

يعاني البعض من التقلصات والانتفاخات وتراكم الغازات، بعد الانتهاء من تناول وجبة الإفطار، خصوصًا وأن المعدة أُرهقت بسبب تناول أطعمة دسمة بعد صيام دام إلى 14 ساعة متصلة.

لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، المشروبات التي تساعد في التخلص من الانتفاخات والتقلصات بعد الإفطار في رمضان، بحسب " healthline ".

مشروبات تخلصك من الاضطرابات الهضمية

1- الشاي الأخضريستخدم كعلاج طبيعي للإسهال وعدوى التيفوئيد، وهو مرض ينتقل عن طريق الطعام ويسبب الغثيان والقيء والإسهال.

كما يخفف من مشاكل المعدة الأخرى، ويحتوي الشاي الأخضر أيضًا على الكافيين، لذا قد لا يكون الخيار الأمثل لتخفيف اضطرابات الهضم قبل النوم.

2- شاي الزنجبيلالزنجبيل مفيد لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء، إذ يساعد في الوقاية من الغثيان ويمكن تناول مسحوق جذر الزنجبيل كمكمل غذائي ساعد في زيادة تنوع البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسين أعراض عسر الهضم.

3- شاي النعناعيعد اختيار شاي النعناع خيارًا شائعًا عند الشعور ببداية اضطراب في المعدة، إذ إن زيت النعناع يرخي عضلات الأمعاء، ويساعد في تخفيف الألم، وربما يعالج متلازمة القولون العصبي، ويخفف من أعراض الانتفاخ والغازات والإمساك.

4- شاي الشمرالشمر نبات من الفصيلة الجزرية، يتميز بنكهة تشبه عرق السوس، ويستخدم لعلاج العديد من الأمراض، منها: آلام المعدة، والإمساك، والغازات، والإسهال، كما يحسن انتظام عملية الهضم ويساعد على تعافي الأمعاء من الاضطرابات.

5- شاي عرق السوسيستخدم لعلاج اضطرابات المعدة، ويساعد في شفاء قرحة المعدة، التي قد تسبب أعراضًا مثل ألم المعدة والغثيان وعسر الهضم، وهي حالة تسبب انزعاجًا في المعدة وحرقة.

6- شاي البابونجيعتبر من أكثر أنواع الشاي تهدئة للأمعاء، إذ يستخدم لإرخاء عضلات الجهاز الهضمي وعلاج مشاكل مثل: الغازات، وعسر الهضم، ودوار الحركة، والغثيان، والقيء، والإسهال