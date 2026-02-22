الأحد 22 فبراير-شباط 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات

يحرص مرضى ضغط الدم، على تناول أدويتهم في مواعيد منضبطة تجنبًا لحدوث أي مضاعفات صحية لهم خصوصًا في وقت الصيام، الذي يمتد عدد ساعاته إلى 14 ساعة.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، مواعيد تناول مريض الضغط لدوائه في رمضان.

مواعيد تناول مريض الضغط لدوائه في رمضان

في هذا الشأن قال الصيدلي محمد الجارحي، إن علاج الضغط يتم تناوله في مواعيده العادية، موضحًا أن أغلب علاجات الضغط يتم تناولها قبل الإفطار وبعض العلاجات يتم تناولها بعد الإفطار.

وأكد الجارحي، أن مريض ضغط الدم يتناول دواء الضغط في رمضان، بنفس النمط الذي كان عليه قبل شهر رمضان، أي ما يتم تناوله على الريق في الأيام العادية، يتم تناوله قبل الإفطار في رمضان، والعكس صحيح.

ما هي المشروبات التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم بسرعة؟

وبحسب " healthline"، فالمشروبات التي تناولها يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم بسرعة، هي:

1- عصير الشمندرلا تقتصر فوائد هذه الخضراوات الملونة قليلة السعرات الحرارية على احتوائها على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة للصحة، بل قد تساعد أيضًا في خفض ضغط الدم.يعد الشمندر غنيًا بالنترات الغذائية، وهي مركبات معروفة بتأثيرها الخافض لضغط الدم.

2- عصير الطماط مشرب كوب واحد من عصير الطماطم يوميًا قد يُعزز صحة القلب، إذ إن عصير الطماطم يحسن ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، بالإضافة إلى خفض مستوى الكوليسترول الضار .

3-عصير الرمان لا يقتصر الأمر على غنى الرمان بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك وفيتامين ج، بل يتميز أيضًا بخصائص قوية مضادة للالتهابات، لذا، ليس من الغريب أن يساهم عصير الرمان في نظام غذائي صحي للقلب.

4- عصير التوت يعرف التوت، وخاصةً التوت الأزرق، بخصائصه المضادة للأكسدة، تمامًا مثل الرمان، كما أن شرب عصير التوت البري أو الكرز قد يحسن ضغط الدم.