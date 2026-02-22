حكم تاريخي ضد سياسات ترامب التجارية… المحكمة العليا تلغي الرسوم الجمركية الشاملة مسلح يلقي قنبلة في تجمع عائلي بينهم زوجته وأمها وشقيقها بالعاصمة صنعاء قرار ملكي بتعيين إمام جديد للمسجد النبوي مصادر إسرائيلية: الجيش يستعد لضربات «غير مسبوقة» ضد جماعات مدعومة من إيران بينها الحوثيون وحزب الله محافظ عدن: نقل القوات العسكرية خارج المدينة وإسناد الأمن للأجهزة المختصة خطوة حاسمة لترسيخ الطابع المدني وتحييد العاصمة عن التجاذبات السياسية صدور أمر بتعيين إمامًا للمسجد النبوي.. من هو المغامسي؟ : أجهزة الأمن بمأرب تلقي القبض على مطلوبين قضائياً من حضرموت وعدن ومأرب في زمن قياسي أجهزة الأمن في منفذ الوديعة تُحبط تهريب كميات هائلة من مخدرات الكبتاجون مصدرها مناطق الحوثيين كانت في طريقها للسعودية مأرب تبدأ إخلاء المباني الحكومية من النازحين تمهيداً لاستعادة مؤسسات الدولة ريال مدريد يخسر من أوساسونا بهدف قاتل
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير 2026 حكماً تاريخياً بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، منهياً بذلك واحدة من أكثر السياسات التجارية إثارة للجدل التي جمعت ما يقارب 133 مليار دولار من الإيرادات.
جاء هذا القرار البالغ الأهمية مرتكزاً على أن الإجراء الذي اتخذته السلطة التنفيذية كان قراراً فردياً ويفتقر إلى الأساس الدستوري الكافي، مما يعزز بشكل واضح صلاحيات الكونغرس في صياغة وإدارة السياسة التجارية للبلاد.
تتضمن المزايا المترتبة على هذا الحكم إعادة التوازن الدستوري بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الملف التجاري. وعلى الصعيد الاقتصادي، دفعت التداعيات الشركات المتضررة إلى الإسراع برفع دعاوى قضائية للمطالبة باسترداد مليارات الدولارات التي دفعتها كرسوم جمركية خلال تطبيق تلك السياسة.
وتشير التوقعات إلى أن المرحلة القادمة قد تستلزم إعادة هيكلة جذرية للاستراتيجيات التجارية الأمريكية، مع احتمال التحول نحو فرض رسوم جمركية انتقائية وموجهة تستهدف دولاً أو قطاعات اقتصادية محددة، بدلاً من الاعتماد على نهج الرسوم الشاملة الذي تبنته الإدارة السابقة.