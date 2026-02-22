مسلح يلقي قنبلة في تجمع عائلي بينهم زوجته وأمها وشقيقها بالعاصمة صنعاء

الأحد 22 فبراير-شباط 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قُتلت امرأة وأُصيب ثلاثة أشخاص إثر انفجار قنبلة يدوية داخل منزل في حي الخفجي جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وقالت المصادر إن رجلاً يُدعى سعيد حامد محمد عبدالرحمن، ينحدر من محافظة ريمة، ألقى قنبلة يدوية وسط تجمع عائلي، ما أسفر عن مقتل والدة زوجته، زهرة معاد الحاج محرم، المنحدرة من مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار، متأثرة بجراحها.

وأضافت أن الانفجار أدى أيضاً إلى إصابة زوجة المتهم وشقيقها، إضافة إلى إصابة المتهم نفسه بشظايا، وقد نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أُودعت جثة الضحية في ثلاجة مستشفى الثورة العام.

ووفقاً للمعلومات الأولية، حاول الرجل في البداية إطلاق النار على زوجته خلال خلاف عائلي، لكن تدخل الحاضرين حال دون ذلك، قبل أن يُقدم على تفجير القنبلة في الموقع.