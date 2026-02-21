قرار ملكي بتعيين إمام جديد للمسجد النبوي مصادر إسرائيلية: الجيش يستعد لضربات «غير مسبوقة» ضد جماعات مدعومة من إيران بينها الحوثيون وحزب الله محافظ عدن: نقل القوات العسكرية خارج المدينة وإسناد الأمن للأجهزة المختصة خطوة حاسمة لترسيخ الطابع المدني وتحييد العاصمة عن التجاذبات السياسية صدور أمر بتعيين إمامًا للمسجد النبوي.. من هو المغامسي؟ عاجل: أجهزة الأمن بمأرب تلقي القبض على مطلوبين قضائياً من حضرموت وعدن ومأرب في زمن قياسي أجهزة الأمن في منفذ الوديعة تُحبط تهريب كميات هائلة من مخدرات الكبتاجون مصدرها مناطق الحوثيين كانت في طريقها للسعودية مأرب تبدأ إخلاء المباني الحكومية من النازحين تمهيداً لاستعادة مؤسسات الدولة ريال مدريد يخسر من أوساسونا بهدف قاتل 7 نصائح لصيام ناجح في رمضان وعناصر يُنصح بتضمينها في وجبة السحور قيادي في الحراك الجنوبي يتحدث عن موعد مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض
قال وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن، عبدالرحمن شيخ، إن ملف نقل القوات العسكرية إلى خارج المدينة وإسناد مهام الأمن إلى الأجهزة الأمنية المختصة يمثل “قضية حاسمة” لا تراجع عنها، في إطار جهود ترسيخ الطابع المدني للعاصمة.
وأضاف شيخ، خلال لقاء عقده يوم السبت مع عدد من الإعلاميين والناشطين، أن السلطة المحلية تعمل على تحييد عدن عن التجاذبات السياسية وتحويلها إلى بيئة مستقرة وجاذبة للنشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالاحتجاجات، أكد المحافظ أن حرية التعبير حق مكفول، مشيراً إلى أن ساحة العروض مخصصة ومحمية لممارسة هذا الحق.
لكنه حذر في الوقت ذاته من أن السلطات لن تتساهل مع أي أعمال تؤدي إلى الفوضى أو الإخلال بالأمن أو محاولة اقتحام المؤسسات، مؤكداً أن التعامل سيكون وفق القانون.
وعلى الصعيد الإداري والخدمي، أعلن شيخ عن إجراءات رقابية تشمل منح العاملين في المرافق والمؤسسات مهلة ثلاثة أشهر لتقييم الأداء، موضحاً أن الاستمرار في المناصب أو إجراء تغييرات سيعتمد على مستوى الكفاءة والإنجاز.
وقال إن تطلعات المواطنين في الجنوب تتحقق عبر العمل المؤسسي وتحسين الخدمات، لا من خلال الشعارات، مشيراً إلى أن عدن عانت لسنوات من الصراعات، ما يتطلب حماية أمنها واستقرارها.
وحضر اللقاء وكيل أول المحافظة نصر شاذلي ووكيل قطاع الإعلام محمد سعيد سالم، حيث ناقش المجتمعون سبل تعزيز التعاون بين السلطة المحلية والمكونات المجتمعية والإعلامية، إضافة إلى أولويات المرحلة المقبلة في ظل التحديات التي تواجه البلاد.