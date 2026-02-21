عاجل: أجهزة الأمن بمأرب تلقي القبض على مطلوبين قضائياً من حضرموت وعدن ومأرب في زمن قياسي

السبت 21 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

ضبطت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة مأرب، ثلاثة مطلوبين أمنياً صادرة بحقهم أحكام وأوامر قضائية من محافظات حضرموت ومأرب والعاصمة المؤقتة عدن، وذلك خلال أقل من 24 ساعة من تلقي البلاغات بشأنهم.



وأوضح مصدر أمني بشرطة المحافظة، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الأجهزة الأمنية تحركت فور تلقيها البلاغات، وباشرت أعمال التحري والمتابعة، وتمكنت من إلقاء القبض على المطلوبين أمنيا.



وأشار المصدر إلى أن شرطة محافظة مأرب اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطين الثلاثة، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.



وأكد أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية بالمحافظة في ملاحقة المطلوبين أمنيًا، وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار، وترسيخ سيادة النظام والقانون، بما يعكس مستوى الجاهزية والفعالية والكفاءة الأمنية.