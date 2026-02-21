قرار ملكي بتعيين إمام جديد للمسجد النبوي مصادر إسرائيلية: الجيش يستعد لضربات «غير مسبوقة» ضد جماعات مدعومة من إيران بينها الحوثيون وحزب الله محافظ عدن: نقل القوات العسكرية خارج المدينة وإسناد الأمن للأجهزة المختصة خطوة حاسمة لترسيخ الطابع المدني وتحييد العاصمة عن التجاذبات السياسية صدور أمر بتعيين إمامًا للمسجد النبوي.. من هو المغامسي؟ عاجل: أجهزة الأمن بمأرب تلقي القبض على مطلوبين قضائياً من حضرموت وعدن ومأرب في زمن قياسي أجهزة الأمن في منفذ الوديعة تُحبط تهريب كميات هائلة من مخدرات الكبتاجون مصدرها مناطق الحوثيين كانت في طريقها للسعودية مأرب تبدأ إخلاء المباني الحكومية من النازحين تمهيداً لاستعادة مؤسسات الدولة ريال مدريد يخسر من أوساسونا بهدف قاتل 7 نصائح لصيام ناجح في رمضان وعناصر يُنصح بتضمينها في وجبة السحور قيادي في الحراك الجنوبي يتحدث عن موعد مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض
ضبطت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة مأرب، ثلاثة مطلوبين أمنياً صادرة بحقهم أحكام وأوامر قضائية من محافظات حضرموت ومأرب والعاصمة المؤقتة عدن، وذلك خلال أقل من 24 ساعة من تلقي البلاغات بشأنهم.
وأوضح مصدر أمني بشرطة المحافظة، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الأجهزة الأمنية تحركت فور تلقيها البلاغات، وباشرت أعمال التحري والمتابعة، وتمكنت من إلقاء القبض على المطلوبين أمنيا.
وأشار المصدر إلى أن شرطة محافظة مأرب اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطين الثلاثة، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكد أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية بالمحافظة في ملاحقة المطلوبين أمنيًا، وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار، وترسيخ سيادة النظام والقانون، بما يعكس مستوى الجاهزية والفعالية والكفاءة الأمنية.