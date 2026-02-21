عاجل: أجهزة الأمن في منفذ الوديعة تُحبط تهريب كميات هائلة من مخدرات الكبتاجون مصدرها مناطق الحوثيين كانت في طريقها للسعودية

السبت 21 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 230

أحبطت كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة البري، محاولة تهريب 4,925 حبة من مخدر "الكبتاجون"، كانت في طريقها إلى أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأوضحت قيادة الكتيبة، في بيان لها ، أن عملية الضبط تمت أثناء إجراءات التفتيش الروتينية في المنفذ، حيث اشتبه أفراد الأمن بإحدى المركبات القادمة، وبعد إخضاعها لتفتيش دقيق، عُثر على الكمية مخبأة بطريقة احترافية بهدف التمويه وتجاوز النقاط الأمنية.

وأكد البيان أنه تم تحريز الكمية المضبوطة وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأن معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.. لافتًا إلى أن المليشيات تعتمد على الاتجار بالمخدرات كأحد مصادر التمويل لأنشطتها، بما يشكل تهديداً للأمن القومي لدول الجوار واستقرار المنطقة.

وأكدت قيادة الكتيبة استمرار يقظتها وجهودها في مكافحة تهريب المخدرات، وتعزيز الإجراءات الأمنية بما يسهم في حماية المجتمع وصون أمن المنافذ البرية.