عاجل: أجهزة الأمن في منفذ الوديعة تُحبط تهريب كميات هائلة من مخدرات الكبتاجون مصدرها مناطق الحوثيين كانت في طريقها للسعودية أمن مأرب يضبط مطلوبين أمنيًا في وقت قياسي مأرب تبدأ إخلاء المباني الحكومية من النازحين تمهيداً لاستعادة مؤسسات الدولة ريال مدريد يخسر من أوساسونا بهدف قاتل 7 نصائح لصيام ناجح في رمضان وعناصر يُنصح بتضمينها في وجبة السحور قيادي في الحراك الجنوبي يتحدث عن موعد مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض برقيات تهاني من اليمن إلى السعودية بمناسبة يوم التأسيس بيان سعودي عاجل ردا على تصريحات خطيرة لسفير واشنطن تحدث فيها عن القبول بسيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله صنعاء على صفيح ساخن... حصار حوثي وخانق لمنزل الشيخ حمير الأحمر يشعل فتيل القبائل خطوات بسيطة تحميك من الشعور بالجوع أثناء الصيام.. اتبعها
أحبطت كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة البري، محاولة تهريب 4,925 حبة من مخدر "الكبتاجون"، كانت في طريقها إلى أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأوضحت قيادة الكتيبة، في بيان لها ، أن عملية الضبط تمت أثناء إجراءات التفتيش الروتينية في المنفذ، حيث اشتبه أفراد الأمن بإحدى المركبات القادمة، وبعد إخضاعها لتفتيش دقيق، عُثر على الكمية مخبأة بطريقة احترافية بهدف التمويه وتجاوز النقاط الأمنية.
وأكد البيان أنه تم تحريز الكمية المضبوطة وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأن معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.. لافتًا إلى أن المليشيات تعتمد على الاتجار بالمخدرات كأحد مصادر التمويل لأنشطتها، بما يشكل تهديداً للأمن القومي لدول الجوار واستقرار المنطقة.
وأكدت قيادة الكتيبة استمرار يقظتها وجهودها في مكافحة تهريب المخدرات، وتعزيز الإجراءات الأمنية بما يسهم في حماية المجتمع وصون أمن المنافذ البرية.