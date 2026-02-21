أمن مأرب يضبط مطلوبين أمنيًا في وقت قياسي

السبت 21 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- مأرب

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب اليوم السبت، ضبط ثلاثة مطلوبين أمنياً خلال أقل من 24 ساعة من تلقي البلاغات، في عمليات منفصلة نُفذت بعد تحرٍ ومتابعة دقيقة.

وأوضح الإعلام الأمني أن من بين المقبوض عليهم المتهم "س.ع.ش.ي"، الذي أُلقي القبض عليه أثناء محاولته الهروب إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، متنكراً على متن سيارة أجرة، مشيراً إلى أنه مدان في قضية اختطاف أجنبي وصادر بحقه أمر قضائي من النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت.

وأضافت الشرطة أن الأجهزة الأمنية ضبطت أيضاً المطلوب "ع.م.ح.ق"، الصادرة بحقه أوامر قضائية على ذمة اتهامات بنشر الفوضى والإخلال بالأمن والسكينة العامة في محافظة مأرب، إلى جانب مطلوب ثالث لشرطة محافظة #عدن يُدعى "ا.م.ص.ي"، مدان في واقعة سرقات.

وأكدت شرطة مأرب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، مشددةً على استمرار حملاتها لملاحقة المطلوبين وتعزيز دعائم الأمن وترسيخ سيادة النظام والقانون في المحافظة.