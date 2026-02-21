عاجل: أجهزة الأمن في منفذ الوديعة تُحبط تهريب كميات هائلة من مخدرات الكبتاجون مصدرها مناطق الحوثيين كانت في طريقها للسعودية أمن مأرب يضبط مطلوبين أمنيًا في وقت قياسي مأرب تبدأ إخلاء المباني الحكومية من النازحين تمهيداً لاستعادة مؤسسات الدولة ريال مدريد يخسر من أوساسونا بهدف قاتل 7 نصائح لصيام ناجح في رمضان وعناصر يُنصح بتضمينها في وجبة السحور قيادي في الحراك الجنوبي يتحدث عن موعد مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض برقيات تهاني من اليمن إلى السعودية بمناسبة يوم التأسيس بيان سعودي عاجل ردا على تصريحات خطيرة لسفير واشنطن تحدث فيها عن القبول بسيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله صنعاء على صفيح ساخن... حصار حوثي وخانق لمنزل الشيخ حمير الأحمر يشعل فتيل القبائل خطوات بسيطة تحميك من الشعور بالجوع أثناء الصيام.. اتبعها
أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب اليوم السبت، ضبط ثلاثة مطلوبين أمنياً خلال أقل من 24 ساعة من تلقي البلاغات، في عمليات منفصلة نُفذت بعد تحرٍ ومتابعة دقيقة.
وأوضح الإعلام الأمني أن من بين المقبوض عليهم المتهم "س.ع.ش.ي"، الذي أُلقي القبض عليه أثناء محاولته الهروب إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، متنكراً على متن سيارة أجرة، مشيراً إلى أنه مدان في قضية اختطاف أجنبي وصادر بحقه أمر قضائي من النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت.
وأضافت الشرطة أن الأجهزة الأمنية ضبطت أيضاً المطلوب "ع.م.ح.ق"، الصادرة بحقه أوامر قضائية على ذمة اتهامات بنشر الفوضى والإخلال بالأمن والسكينة العامة في محافظة مأرب، إلى جانب مطلوب ثالث لشرطة محافظة #عدن يُدعى "ا.م.ص.ي"، مدان في واقعة سرقات.
وأكدت شرطة مأرب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، مشددةً على استمرار حملاتها لملاحقة المطلوبين وتعزيز دعائم الأمن وترسيخ سيادة النظام والقانون في المحافظة.