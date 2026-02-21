مأرب تبدأ إخلاء المباني الحكومية من النازحين تمهيداً لاستعادة مؤسسات الدولة

السبت 21 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

قال مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب، المهندس صالح السقاف، إن ملف إخلاء المباني الحكومية التي استُخدمت كمساكن للنازحين خلال سنوات الحرب يُعد من القضايا الحساسة التي تتطلب موازنة بين الحفاظ على كرامة النازحين وتعزيز هيبة الدولة ومؤسساتها.

وأوضح السقاف في تصريح صحفي أن عملية الإخلاء تأتي ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى إعادة عدد من المقرات الحكومية إلى وظائفها الأصلية، بعد توفير بدائل سكنية ملائمة للنازحين تستوفي المعايير الإنسانية وتحفظ حقوقهم.

وأضاف أن استخدام المباني الحكومية والمدارس والمرافق العامة كمساكن كان إجراءً اضطرارياً فرضته ظروف الحرب، مشيراً إلى أن محافظة مأرب “مثّلت نموذجاً في استيعاب أعداد كبيرة من النازحين، حيث فُتحت المؤسسات العامة والمرافق الحكومية استجابةً لواجب وطني وإنساني”.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز حضور مؤسسات الدولة واستعادة انتظام العمل الإداري والخدمي، مع التأكيد على أن إجراءات الإخلاء لا تعني التخلي عن النازحين، بل تمثل انتقالاً من حلول طارئة إلى ترتيبات أكثر استدامة وتنظيماً.

وتستضيف محافظة مأرب أكثر من ثلاثة مليون من النازحين منذ انقلاب الحوثيين ما أدى إلى ضغط كبير على الخدمات والبنية التحتية، في وقت تسعى فيه السلطات المحلية إلى إعادة تفعيل مؤسساتها الحكومية بالتوازي مع استمرار الاحتياجات الإنسانية.