ريال مدريد يخسر من أوساسونا بهدف قاتل

حقق أوساسونا فوزاً مفاجئاً ومباغتاً على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف السبت في إطار الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
جاءت انطلاقة أوساسونا قوية في المباراة وتمكن من مباغتة ريال مدريد بهدف أول عن طريق لاعبه أنتي بوديمير من ركلة جزاء في الدقيقة 38.
وفي الدقيقة 73 تمكن فينيسيوس جونيور من تسجيل هدف التعادل لريال مدريد.
وفي الدقيقة 90 ومن مجهود فردي رائع استطاع راؤول غارسيا أن يحرز الهدف الثاني لأوساسونا.
ورفع أوساسونا بذلك رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد ريال مدريد المتصدر عند 60 نقطة بعد أن تلقى خسارته الثالثة هذا الموسم وأصبح الفريق الملكي مهدداً بفقدان صدارته إذا ما تمكن برشلونة الثاني برصيد 58 نقطة من الفوز على ضيفه ليفانتي غدا الأحد ضمن المرحلة ذاتها.