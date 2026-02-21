مأرب تبدأ إخلاء المباني الحكومية من النازحين تمهيداً لاستعادة مؤسسات الدولة ريال مدريد يخسر من أوساسونا بهدف قاتل 7 نصائح لصيام ناجح في رمضان وعناصر يُنصح بتضمينها في وجبة السحور قيادي في الحراك الجنوبي يتحدث عن موعد مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض برقيات تهاني من اليمن إلى السعودية بمناسبة يوم التأسيس بيان سعودي عاجل ردا على تصريحات خطيرة لسفير واشنطن تحدث فيها عن القبول بسيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله صنعاء على صفيح ساخن... حصار حوثي وخانق لمنزل الشيخ حمير الأحمر يشعل فتيل القبائل خطوات بسيطة تحميك من الشعور بالجوع أثناء الصيام.. اتبعها لا تفعلها- حسام موافي يوضح أخطر العادات الغذائية بعد الإفطار الإمساك في رمضان.. مشكلة شائعة وحلول بسيطة تضمن لك صياماً صحياً
قال رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي فؤاد راشد، أنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن لانطلاق مؤتمر الحوار الجنوبي المزمع عقده في الرياض.
وأشار في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى إن خطوة انعقاد الحوار الجنوبي، تبدأ بإعلان لجنة تحضيرية ترعاها السعودية.
ويأتي استضافة الرياض حوار جنوبي جنوبي بناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ومذكرة من مكونات جنوبية، عقب أحداث حضرموت والمهرة.
ووفق راشد، فالمشاورات الحالية الجارية في السعودية، تقتصر على شخصيات بعينها، مع غياب المكونات الجنوبية الداعية للمؤتمر.
وبينما شدد على أهمية هذا المؤتمر في رسم مسار المرحلة المقبلة؛ أكد أن نجاحه أو فشله سيؤثر على المشهد اليمني، وفق تعبيره.