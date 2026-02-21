قيادي في الحراك الجنوبي يتحدث عن موعد مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض

السبت 21 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

قال رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي فؤاد راشد، أنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن لانطلاق مؤتمر الحوار الجنوبي المزمع عقده في الرياض.

وأشار في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى إن خطوة انعقاد الحوار الجنوبي، تبدأ بإعلان لجنة تحضيرية ترعاها السعودية.

ويأتي استضافة الرياض حوار جنوبي جنوبي بناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ومذكرة من مكونات جنوبية، عقب أحداث حضرموت والمهرة.

ووفق راشد، فالمشاورات الحالية الجارية في السعودية، تقتصر على شخصيات بعينها، مع غياب المكونات الجنوبية الداعية للمؤتمر.

وبينما شدد على أهمية هذا المؤتمر في رسم مسار المرحلة المقبلة؛ أكد أن نجاحه أو فشله سيؤثر على المشهد اليمني، وفق تعبيره.