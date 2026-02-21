برقيات تهاني من اليمن إلى السعودية بمناسبة يوم التأسيس

السبت 21 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 400

بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس، والحكومة، والشعب اليمني، عن خالص التهاني، واطيب التمنيات لخادم الحرمين الشريفين، بموفور الصحة والسعادة، وللحكومة والشعب السعودي الشقيق دوام التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

واشاد الرئيس، بالتطور غير المسبوق في العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والمواقف الأخوية السعودية المشرفة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، في مختلف المراحل والظروف.

كما نوه الرئيس بالشراكة الاستراتيجية الواعدة مع المملكة العربية السعودية ودورها المحوري في دعم مؤسسات الدولة اليمنية، وتعزيز حضورها الخدمي والتنموي والانساني، والدفع قدماً بمسارات التعافي والاستقرار والسلام، مؤكداً أن هذه المواقف تعكس التزام المملكة القوي بأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

كما بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة مماثلة الى ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبعث رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، برقية تهنئة إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هنأه فيها بمناسبة احتفالات المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية، عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وللحكومة والشعب السعودي الشقيق، بهذه المناسبة الوطنية الغالية..مشيداً بما تشهده المملكة، في ظل قيادتها الحكيمة، من نهضة تنموية شاملة وتحولات استراتيجية كبرى عززت مكانتها الإقليمية والدولية، ورسخت نموذجًا رائدًا في التخطيط الطموح والرؤية المستقبلية.

وأكد الدكتور الزنداني اعتزازه العميق بمتانة العلاقات الأخوية والتاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تطويرها والدفع بها نحو آفاق أرحب من الشراكة والتكامل في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونوه رئيس الوزراء بالأدوار التاريخية للمملكة إلى جانب اليمن، ومواقفها الأخوية الصادقة في مختلف المراحل، لا سيما قيادتها للجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، ودعمها السياسي والاقتصادي والإنساني المستمر لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية..مؤكدا أن تلك المواقف ستظل محل تقدير وامتنان في وجدان الشعب اليمني.

واختتم رئيس الوزراء برقيته بالدعاء لسمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد الله هذه المناسبة على المملكة قيادةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء، في ظل مسيرتها المباركة نحو مستقبل أكثر ازدهارا.