بيان سعودي عاجل ردا على تصريحات خطيرة لسفير واشنطن تحدث فيها عن القبول بسيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله

السبت 21 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- وكالات

أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات واستنكرت كلياً ما تضمنته تصريحات مايك هاكابي السفير الأميريكي لدى إسرائيل، التي عبر فيها بـ "استهتار" بأن سيطرة إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله سيكون أمراً مقبولاً.

واكدت المملكة رفضها القاطع لهذه التصريحات غير المسؤولة، التي تعد خرقاً للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدبلوماسية، وسابقةً خطيرةً في صدورها من مسؤول أمريكي، وتعد استهتاراً بالعلاقات المتميزة لدول المنطقة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها :" إن هذا الطرح المتطرف ينبئ بعواقب وخيمة ويهدد الأمن والسلم العالمي، باستعدائه لدول المنطقة وشعوبها، وتهميش أسس النظام الدولي، الذي توافقت عليه دول العالم لوضع حد للحروب الدامية التي أودت بحياة الملايين من البشر في الماضي، وما أرساه النظام الدولي من احترام لحدود الدول الجغرافية وسيادة الدول على أراضيها. وتابعت:"يتعين على وزارة الخارجية الأمريكية إيضاح موقفها من هذا الطرح المرفوض من جميع دول العالم المحبة للسلام".

وجددت المملكة في هذا الصدد موقفها الراسخ في رفض كل ما من شأنه المساس بسيادة الدول وحدودها وسلامتها الإقليمية، مشددةً على أن السبيل الأوحد للوصول للسلام العادل والشامل هو إنهاء الاحتلال على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام ١٩٦٧ م وعاصمتها القدس الشرقية.