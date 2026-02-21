صنعاء على صفيح ساخن... حصار حوثي وخانق لمنزل الشيخ حمير الأحمر يشعل فتيل القبائل خطوات بسيطة تحميك من الشعور بالجوع أثناء الصيام.. اتبعها لا تفعلها- حسام موافي يوضح أخطر العادات الغذائية بعد الإفطار الإمساك في رمضان.. مشكلة شائعة وحلول بسيطة تضمن لك صياماً صحياً تصعيد خطير يهز الشارع.. الحوثيون يشلّون مشاريع المياه والطرق في 5 محافظات يمنية المحويت تحت الحصار… الحوثيون يشددون الخناق على بني الجلبي والشبكة اليمنية تطالب بتدخل دولي عاجل استنفار أمريكي غير مسبوق.. ونقل جنود وحاملة طائرات تحاكي ضربة إيران المحتملة ماذا لو كان جيفري إبستين مسلماً أو عربياً؟ قراءة في ازدواجية المعايير في التغطية الإعلامية للجرائم الكبرى المملكة تضخ 3 مليارات ريال دعماً مباشراً للأسر السعودية… والمعونة الرمضانية تعزز الاستقرار الاجتماعي عاجل: قصر معاشيق تحت حماية جديدة .. قوات درع الوطن تفرض سيطرتها على مداخل مدينة عدن
قد يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالجوع الشديد خلال فترة الصيام بالرغم من تناول كميات كبيرة من الطعام، مما يثير القلق والتوتر اعتقادًا على وجود مشكلة صحية خطيرة تتطلب العناية الدورية والتعرف على السبب أولًا.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز الخطوات البسيطة للحماية من الجوع أثناء فترة الصيام وفقًا لما ذكره موقع " healthline".
ما هي أبرز الخطوات للحماية من الجوع في رمضان؟
1-الحفاظ على رطوبة الجسمعادة ما يتسبب الجفاف في الشعور بالتعب والعطش والإرهاق، لذلك يجب الحرص على شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم حيث لا تقل عن 8 أكواب أو أكثر وذلك للحصول على أفضل النتائج والصيام بشكل آمن في اليوم التالي.
2-ممارسة الرياضة الخفيفةتساعد ممارسة الرياضة الخفيفة بما في ذلك التأمل والمشي الخفيف في تقليل الشعور بالجوع، وبالتالي يجب الحرص على إشغال الوقت خلال فترة الصيام ولكن لا يفضل إطلاقًا ممارسة الرياضة القوية لأنها قد تعطي نتائج عكسية.
3-تجنب الوجبات الدسمة على الإفطاريعتاد بعض الأشخاص أن تناول الوجبات الدسمة على الإفطار لا يشكل أي مشاكل صحية، على الرغم من أنه يتسبب في العديد من الآثار الجانبية خاصة في اليوم التالي من الصيام حيث يتسبب في إبطاء أو إيقاف فقدان الوزن، وبالتالي فمن الأفضل الحرص على تناول وجبات صحية وخفيفة على الإفطار.
4-تناول كمية كافية من البروتينيعتبر البروتين من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها كبداية للإفطار حيث تساعد على تقليل السعرات الحرارية التي يمكن الحصول عليها إلى جانب الحفاظ على العضلات وتعزيز النشاط خلال اليوم وكذلك تحسين الشعور بالشبع أثناء فترة الصيام.
أوضحت الدكتورة مي تاج الدين، استشاري سلامة الغذاء، أن الشعور بالشبع خلال فترة الصيام يعتمد على نوع الطعام الذي يتم تناوله، حيث يفضل أن تحتوي الوجبة على فول أو بيض أو منتجات غنية بالألياف أو خضروات، حيث تبقى هذه الأطعمة فترة كبيرة في المعدة، مما يزيد الشعور بالشبع، مع ضرورة الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالدهون والنشويات لأنها تزيد من الشعور بالجوع والكسل واضطراب المعدة