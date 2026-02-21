لا تفعلها- حسام موافي يوضح أخطر العادات الغذائية بعد الإفطار

السبت 21 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة امتلاء المفرط للبطن من الطعام، مؤكدًا أن الصيام فرصة حقيقية لإعادة ضبط السلوك الغذائي والحفاظ على الصحة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن هناك طريقتين للشبع، الأولى تعتمد على امتلاء المعدة، حيث تتمدد إلى حجم معين فتنبه الأعصاب المخ بما يسمى «مركز الشبع.

وأكمل: أن هذا في حقيقته ليس شعورًا بالشبع وإنما شعور بالامتلاء، وهو أمر وصفه بالخطير جدًا، أما الطريقة الثانية، فهي الأصح طبيًا، وتتمثل في تناول الطعام ببطء ومنح الجسم الوقت الكافي حتى تصل كميات قليلة من الطعام إلى أجزاء معينة بالجهاز الهضمي، فتُرسل إشارات إلى المخ بالاكتفاء.

وأضاف موافي: «لو انت بتتغدى في الأيام العادية أو بتفطر في رمضان وجالك تليفون في نص الأكل واللي بيكلمك طول شوية، لو رجعت مش هتعرف تأكل لأنك شبعت بالطريقة التانية»، مؤكدًا أن التمهل في تناول الطعام يمنح الجسم فرصة لإدراك الشبع الحقيقي دون الوصول إلى مرحلة الامتلاء الضار.

وشدد موافي على أن الإفراط في الطعام يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل السمنة، وأمراض الشرايين، وارتفاع السكر والكوليسترول، محذرًا من تجاهل هذه الحقائق، ومؤكدًا أن رمضان فرصة لاكتساب عادات غذائية سليمة بدلًا من تحويله إلى موسم للإفراط في الأكل