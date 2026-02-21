الإمساك في رمضان.. مشكلة شائعة وحلول بسيطة تضمن لك صياماً صحياً

السبت 21 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

مع تغيّر مواعيد الطعام والعادات الغذائية خلال شهر رمضان، يعاني كثيرون من اضطرابات هضمية، يأتي في مقدمتها الإمساك.

فالصيام لساعات طويلة، مع قلة شرب السوائل وضعف حركة الأمعاء، قد يؤدي إلى بطء الهضم والشعور بعدم الارتياح.

أبرز أعراض الإمساك تتجلى مشكلة الإمساك بعدة علامات، من أهمها: قلة عدد مرات التبرز.

صعوبة أو اضطراب في حركة الأمعاء. خروج براز صلب على شكل قطع صغيرة.

انتفاخ وآلام في البطن. أحياناً الشعور بالغثيان أو التقيؤ.

لماذا يزداد الإمساك في رمضان؟

تتعدد الأسباب، أبرزها: التغيير المفاجئ في النظام الغذائي. الإكثار من منتجات الألبان. قلة النشاط البدني.

عدم شرب كمية كافية من الماء. نقص الألياف في الوجبات. التوتر أو تناول بعض الأدوية. الحمل لدى النساء.

نصائح فعالة لتجنب الإمساك في رمضان لصيام مريح بعيداً عن المتاعب الهضمية، ينصح باتباع الإرشادات التالية:

البدء بالإفطار تدريجياً وعدم الإفراط في تناول الطعام دفعة واحدة.

شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يومياً بين الإفطار والسحور.

التقليل من المنبهات الغنية بالكافيين.

الإكثار من الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف.

تناول الزبادي لاحتوائه على البكتيريا النافعة التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

ممارسة رياضة خفيفة كالمشي أو أداء صلاة التراويح. الحرص على تناول كمية كافية من البروتين (نحو 60 جراماً يومياً). الاستعانة بمنقوع التين أو المشمش عند الحاجة دون إفراط.

في النهاية، لا تجعل من شهر رمضان سبباً لمشكلات صحية يمكن تجنبها بسهولة.

الاعتدال في الطعام، وشرب الماء بانتظام، والالتزام بعادات غذائية سليمة، كفيل بأن يمنحك صياماً صحياً وجهازاً هضمياً أكثر راحة.