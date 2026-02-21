صنعاء على صفيح ساخن... حصار حوثي وخانق لمنزل الشيخ حمير الأحمر يشعل فتيل القبائل خطوات بسيطة تحميك من الشعور بالجوع أثناء الصيام.. اتبعها لا تفعلها- حسام موافي يوضح أخطر العادات الغذائية بعد الإفطار الإمساك في رمضان.. مشكلة شائعة وحلول بسيطة تضمن لك صياماً صحياً تصعيد خطير يهز الشارع.. الحوثيون يشلّون مشاريع المياه والطرق في 5 محافظات يمنية المحويت تحت الحصار… الحوثيون يشددون الخناق على بني الجلبي والشبكة اليمنية تطالب بتدخل دولي عاجل استنفار أمريكي غير مسبوق.. ونقل جنود وحاملة طائرات تحاكي ضربة إيران المحتملة ماذا لو كان جيفري إبستين مسلماً أو عربياً؟ قراءة في ازدواجية المعايير في التغطية الإعلامية للجرائم الكبرى المملكة تضخ 3 مليارات ريال دعماً مباشراً للأسر السعودية… والمعونة الرمضانية تعزز الاستقرار الاجتماعي عاجل: قصر معاشيق تحت حماية جديدة .. قوات درع الوطن تفرض سيطرتها على مداخل مدينة عدن
حذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من التصعيد المسلح الخطير الذي تشنه ميليشيا الحوثي في عزلة "بني الجلبي" بمنطقة الشاحذية، مديرية الرجم، بمحافظة المحويت، معتبرة أن الحصار المفروض على المدنيين يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأفادت الشبكة بأن الحصار شمل: إغلاق الطرق ومنع دخول المواد الغذائية والطبية. عرقلة إسعاف الجرحى ومنع الرعاية الصحية للمحتاجين. حملة اعتقالات تعسفية شملت عدداً من المدنيين.
احتجاز جثمان أحد الضحايا، في خرق صريح للقانون الدولي.
ضحايا وعقاب جماعي وأوضحت الشبكة وفاة الشاب ياسر الحمري تحت ظروف تستدعي التحقيق العاجل، مع احتجاز طفل مصاب وحرمانه من العلاج، واختطاف عدد من سكان المنطقة، معتبرة ذلك عقاباً جماعياً وانتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والحرية.
وطالبت الشبكة الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن والمنظمات الدولية بـ: رفع الحصار فوراً عن قرى بني الجلبي. تأمين وصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق.
الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين تعسفاً، خصوصاً الأطفال والمصابين.
فتح تحقيق مستقل وشفاف في الانتهاكات لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكدت الشبكة أن حماية المدنيين واجب قانوني وأخلاقي، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات يزيد من معاناة السكان ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.