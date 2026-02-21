آخر الاخبار

المحويت تحت الحصار… الحوثيون يشددون الخناق على بني الجلبي والشبكة اليمنية تطالب بتدخل دولي عاجل

السبت 21 فبراير-شباط 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -خاص
 حذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من التصعيد المسلح الخطير الذي تشنه ميليشيا الحوثي في عزلة "بني الجلبي" بمنطقة الشاحذية، مديرية الرجم، بمحافظة المحويت، معتبرة أن الحصار المفروض على المدنيين يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأفادت الشبكة بأن الحصار شمل: إغلاق الطرق ومنع دخول المواد الغذائية والطبية. عرقلة إسعاف الجرحى ومنع الرعاية الصحية للمحتاجين. حملة اعتقالات تعسفية شملت عدداً من المدنيين.

احتجاز جثمان أحد الضحايا، في خرق صريح للقانون الدولي.

ضحايا وعقاب جماعي وأوضحت الشبكة وفاة الشاب ياسر الحمري تحت ظروف تستدعي التحقيق العاجل، مع احتجاز طفل مصاب وحرمانه من العلاج، واختطاف عدد من سكان المنطقة، معتبرة ذلك عقاباً جماعياً وانتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والحرية.

 وطالبت الشبكة الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن والمنظمات الدولية بـ: رفع الحصار فوراً عن قرى بني الجلبي. تأمين وصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق.

الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين تعسفاً، خصوصاً الأطفال والمصابين.

فتح تحقيق مستقل وشفاف في الانتهاكات لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وأكدت الشبكة أن حماية المدنيين واجب قانوني وأخلاقي، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات يزيد من معاناة السكان ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

 
