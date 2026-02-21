صنعاء على صفيح ساخن... حصار حوثي وخانق لمنزل الشيخ حمير الأحمر يشعل فتيل القبائل خطوات بسيطة تحميك من الشعور بالجوع أثناء الصيام.. اتبعها لا تفعلها- حسام موافي يوضح أخطر العادات الغذائية بعد الإفطار الإمساك في رمضان.. مشكلة شائعة وحلول بسيطة تضمن لك صياماً صحياً تصعيد خطير يهز الشارع.. الحوثيون يشلّون مشاريع المياه والطرق في 5 محافظات يمنية المحويت تحت الحصار… الحوثيون يشددون الخناق على بني الجلبي والشبكة اليمنية تطالب بتدخل دولي عاجل استنفار أمريكي غير مسبوق.. ونقل جنود وحاملة طائرات تحاكي ضربة إيران المحتملة ماذا لو كان جيفري إبستين مسلماً أو عربياً؟ قراءة في ازدواجية المعايير في التغطية الإعلامية للجرائم الكبرى المملكة تضخ 3 مليارات ريال دعماً مباشراً للأسر السعودية… والمعونة الرمضانية تعزز الاستقرار الاجتماعي عاجل: قصر معاشيق تحت حماية جديدة .. قوات درع الوطن تفرض سيطرتها على مداخل مدينة عدن
في تطور مثير للتوترات الدولية، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أطلقت سلسلة تحركات عاجلة لتعزيز قواعدها في المنطقة، بما يشمل نقل مزيد من بطاريات الدفاع الجوي وإجلاء مئات الجنود من قاعدة العديد في قطر، وإجراءات مماثلة داخل القواعد الأمريكية في البحرين.
وحذر مسؤولون أمريكيون من أن القوات المنتشرة في المنطقة «قد تكون في خطر أكبر بكثير إذا بادرت الولايات المتحدة بشن أي ضربات على إيران»، في مؤشر على المخاطر المحتملة لردود فعل إيرانية واسعة النطاق قد تزيد تعقيد الوضع الأمني.
وفي خطوة تصعيدية إضافية، شوهدت حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس جيرالد فورد» – الأكبر في العالم – تدخل البحر الأبيض المتوسط اليوم الجمعة، في إطار تعزيزات عسكرية صدرت بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات لضربة محتملة لطهران.
وفي سياق متصل، أعلن ترامب أنه «يدرس» توجيه ضربة محدودة لإيران في حال فشل المحادثات بين واشنطن وطهران حول برنامجها النووي، مؤكداً أن الخيار العسكري يبقى على الطاولة ويخضع للتقييم المستمر.