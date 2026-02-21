استنفار أمريكي غير مسبوق.. ونقل جنود وحاملة طائرات تحاكي ضربة إيران المحتملة

السبت 21 فبراير-شباط 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات

في تطور مثير للتوترات الدولية، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أطلقت سلسلة تحركات عاجلة لتعزيز قواعدها في المنطقة، بما يشمل نقل مزيد من بطاريات الدفاع الجوي وإجلاء مئات الجنود من قاعدة العديد في قطر، وإجراءات مماثلة داخل القواعد الأمريكية في البحرين.

وحذر مسؤولون أمريكيون من أن القوات المنتشرة في المنطقة «قد تكون في خطر أكبر بكثير إذا بادرت الولايات المتحدة بشن أي ضربات على إيران»، في مؤشر على المخاطر المحتملة لردود فعل إيرانية واسعة النطاق قد تزيد تعقيد الوضع الأمني.

وفي خطوة تصعيدية إضافية، شوهدت حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس جيرالد فورد» – الأكبر في العالم – تدخل البحر الأبيض المتوسط اليوم الجمعة، في إطار تعزيزات عسكرية صدرت بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات لضربة محتملة لطهران.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب أنه «يدرس» توجيه ضربة محدودة لإيران في حال فشل المحادثات بين واشنطن وطهران حول برنامجها النووي، مؤكداً أن الخيار العسكري يبقى على الطاولة ويخضع للتقييم المستمر.