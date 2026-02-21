المملكة تضخ 3 مليارات ريال دعماً مباشراً للأسر السعودية… والمعونة الرمضانية تعزز الاستقرار الاجتماعي

السبت 21 فبراير-شباط 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة رمضانية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، في خطوة يتوقع أن تضخ سيولة مباشرة في الاقتصاد المحلي خلال فترة تشهد ارتفاعاً موسمياً في الإنفاق الاستهلاكي.

ومن المنتظر إيداع المعونة في الحسابات البنكية للمستفيدين خلال الساعات المقبلة، بواقع 1000 ريال للعائل و500 ريال لكل تابع، وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويرى مختصون أن هذا النوع من التحويلات النقدية المباشرة يعزز القوة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود، ويسهم في تنشيط قطاعات التجزئة والمواد الغذائية خلال شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب الاستهلاكي.

ويُتوقع أن ينعكس ضخ أكثر من ثلاثة مليارات ريال في السوق على حركة المبيعات قصيرة الأجل، خصوصاً في الأنشطة المرتبطة بالسلع الأساسية، في وقت تواصل فيه المملكة تطبيق سياسات الدعم الموجّه بدلاً من الدعم الشامل، ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وتأتي المعونة في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تعتمدها الحكومة، حيث يتم الصرف عبر نظام التحويلات البنكية المباشرة، بما يعكس تطور البنية الرقمية لأنظمة الاستحقاق وتقليل الهدر.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي قد رفع الشكر للقيادة على هذه المبادرة، مؤكداً أنها تهدف إلى دعم الأسر المستفيدة وتأمين احتياجاتها خلال الشهر الكريم.

ويُنظر إلى المعونة الرمضانية باعتبارها أداة مالية قصيرة الأجل لتعزيز السيولة لدى الفئات المستحقة، في حين تبقى الإصلاحات الهيكلية في سوق العمل ونظام الدعم عوامل حاسمة لضمان استدامة التحسن في مستويات الدخل على المدى الطويل.