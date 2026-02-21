عاجل: قصر معاشيق تحت حماية جديدة .. قوات درع الوطن تفرض سيطرتها على مداخل مدينة عدن

السبت 21 فبراير-شباط 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 619

أعلنت قوات “درع الوطن” يوم الجمعة تسلمها النقاط الأمنية الرئيسية في مدينة عدن جنوبي اليمن، عقب توتر أمني شهدته المدينة بعد محاولة عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اقتحام قصر معاشيق، مقر إقامة الحكومة المعترف بها دولياً.

وقالت وسائل إعلام تابعة لقوات درع الوطن إن القوات تسلمت جميع النقاط الأمنية التي كانت تتمركز فيها تشكيلات مرتبطة بالمجلس الانتقالي.

وذكرت مصادر عسكرية في عدن أن قوات درع الوطن تسلمت نقطة العلم شرق المدينة، ونقطة الرباط شمالاً، ونقطة الحسيني غرباً، وهي مواقع كانت تخضع لسيطرة قوات الأمن الوطني، المعروفة سابقاً باسم “الحزام الأمني”، والموالية للمجلس الانتقالي.

وأضافت المصادر أن قوات درع الوطن، إلى جانب ألوية العمالقة، ستتولى تأمين قصر معاشيق الرئاسي.

وتعد قوات درع الوطن من أحدث التشكيلات العسكرية التي أُنشئت في اليمن، وتتبع مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وتخضع لإشراف مباشر من السعودية.

وجاء تسلم هذه المواقع بعد أيام من وصول وحدات من درع الوطن إلى عدن، حيث جرت ترتيبات لدمج بعض التشكيلات العسكرية والأمنية.

وكانت القوات قد تسلمت في وقت سابق مهام عسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة ومناطق أخرى.

وتسعى الحكومة اليمنية إلى تعزيز نفوذها الأمني في عدن، التي أعلنتها عاصمة مؤقتة، وسط تداخل نفوذ تشكيلات مسلحة موالية للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، ما يعكس استمرار التوتر بين القوى المناهضة لجماعة الحوثي رغم تحالفها الاسمي ضمن معسكر واحد.