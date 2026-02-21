الاقتصاد الأمريكي في مأزق…… ارتفاع الأسعار يضع واشنطن أمام معضلة اقتصادية معقدة

السبت 21 فبراير-شباط 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال شهر ديسمبر 2025، متجاوزاً التوقعات الاقتصادية التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.3%، مسجلاً أعلى معدل ارتفاع منذ فبراير.

جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار السلع التي بلغت 0.4% مقارنة بـ0.1% المسجلة في نوفمبر، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بوتيرة أسرع لتصل إلى 0.3% مقارنة بـ0.2% في الشهر السابق.

وعلى صعيد المكونات الأساسية، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد تقلبات أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% شهرياً، متجاوزاً التوقعات البالغة 0.3%. وفي تفاصيل أخرى، سجلت أسعار الغذاء ارتفاعاً بنسبة 0.4%، بينما تباطأت زيادة تكلفة سلع وخدمات الطاقة لتصل إلى 0.2% بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً كبيراً بنسبة 1.7% سابقاً.

وعلى أساس سنوي، تسارع التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.9% مقارنة بـ2.8% المسجلة في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات البالغة 2.8%. كما ارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف ليصل إلى 3% من 2.8% في نوفمبر، متفوقاً على التوقعات التي كانت عند 2.9%.

يُذكر أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يمثل المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقييم مستويات التضخم في الاقتصاد الأمريكي.