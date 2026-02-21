من البيت الأبيض إلى دمشق… ترامب يعلن دعمه لقيادة أحمد الشرع ويصفها بالقوية

السبت 21 فبراير-شباط 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 243

أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتصريحات لافتة يوم الجمعة، اعترف فيها بمسؤوليته المباشرة عن وصول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى سدة الحكم، مشيراً إلى أن الشرع "يقوم بعمل استثنائي" على الرغم من كونه شخصية "صارمة وليست مثالية".

وفي تفاصيل تصريحاته التي أثارت اهتمام المتابعين، أوضح ترامب أن الشخص المثالي لم يكن ليتمكن من إنجاز المهام الصعبة التي يواجهها الوضع السوري حالياً، مؤكداً أن سوريا بدأت بالفعل في التوحد وتسير في الاتجاه الصحيح بفضل قيادة الشرع. وأشاد الرئيس الأمريكي السابق بتعامل الشرع الجيد مع الأكراد حتى اللحظة الراهنة.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد مساراً كان قد بدأ يتبلور في نهاية يناير 2026، حيث وصف ترامب خلال مؤتمر صحفي مطول نظيره السوري أحمد الشرع بأنه شخص "قوي ويعمل بجد". ولم يخفِ ترامب إعجابه بجهود الشرع، مؤكداً مراراً أنه رجل يعمل بجدية كبيرة، خاصة بعد سلسلة من الاتصالات الهاتفية التي جمعت بينهما.

ويُذكر أن العلاقة بين الزعيمين شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث التقيا عدة مرات، كان آخرها في البيت الأبيض في نوفمبر 2025. هذا اللقاء جاء بعد ستة أشهر فقط من اجتماعهما الأول في المملكة العربية السعودية، والذي شهد إعلان ترامب حينها عن خطط لرفع العقوبات عن دمشق، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الولايات المتحدة رفع تصنيف أحمد الشرع كـ"إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص".