من نجم أسطوري إلى تحدٍ إداري… فان دير فارت يحذر من أزمة صلاح في غرفة المدربين

يرى نجم خط الوسط الهولندي السابق، رافائيل فان دير فارت، أن إنهاء محمد صلاح مسيرته مع ليفربول في نهاية الموسم سيكون القرار الأمثل لجميع الأطراف المعنية، مشيراً إلى تراجع ملحوظ في مستوى النجم المصري.

يأتي هذا التصريح في وقت يمتد فيه عقد صلاح مع الريدز حتى عام 2027، ورغم ذلك، يمر اللاعب بفترة تراجع في الأداء، حيث سجل 7 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة هذا الموسم. اللافت للنظر هو أن صلاح لم يسجل أي هدف من اللعب المفتوح في الدوري الإنجليزي منذ الأول من نوفمبر، وهو تباين صارخ مقارنة بموسمه الماضي الذي شهد تسجيله 34 هدفاً وصناعة 23 تمريرة حاسمة.

ونقل موقع "ليفربول دوت كوم" تصريحات فان دير فارت الذي علق قائلاً: "عندما أراقب محمد صلاح ومركزه في الملعب، يبدو لي أنه فقد تلك السرعة الإضافية التي كان يتمتع بها، وهذا طبيعي مع تقدمه في السن. كان ينطلق بسرعة فائقة نحو المدافعين، لكنني أرى أن الوضع تغير الآن بسبب العمر".

وأضاف فان دير فارت مقارنة بزميله السابق فان دايك: "العمر لا يمثل نفس العامل الحاسم للمدافعين؛ فان دايك مر بفترة تراجع في بعض المباريات جعلت البعض يقلل من شأنه، لكنه أثبت براعته على مدار موسم كامل رغم تقدمه في السن".

وأوضح الهولندي أن وجود لاعب كبير واسم لامع مثل صلاح قد يخلق تحديات إدارية للمدرب: "قد يصبح وجود لاعب بهذا الحجم مشكلة أحياناً للمدرب. عندما يتوقع المدرب منك أموراً معينة ولا تحققها، من حقه أن يجلسك احتياطياً، لكن لأنك صلاح، فإن هذا القرار سيثير ضجة كبيرة وستواجه أسئلة لا تنتهي في كل مؤتمر صحفي".

واختتم فان دير فارت وجهة نظره بالقول: "ربما يكون الانتقال إلى نادٍ آخر في الصيف هو الخيار الأفضل لكلا الطرفين".