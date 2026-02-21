الفراعنة… سبعة ألقاب تجعل مصر ملك القارة السمراء بلا منازع .. سبع بطولات وعشرة نهائيات

السبت 21 فبراير-شباط 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 95

يحتفظ منتخب مصر لكرة القدم بمكانة أسطورية في تاريخ كرة القدم الأفريقية، مُتوجاً بلقب كأس الأمم الأفريقية سبع مرات، وهو رقم قياسي يجعله "ملك" القارة السمراء من حيث عدد الألقاب، متفوقاً على أقرب منافسيه.

تؤكد الأرقام أن الفراعنة ليسوا مجرد أبطال، بل أيقونة البطولة، حيث يحملون الرقم القياسي بسبع بطولات، متقدمين على صاحب المركز الثاني بخمسة ألقاب، بينما يأتي منتخب غانا ثالثاً بأربع كؤوس. ولا يقتصر تفوق مصر على منصات التتويج، بل يمتد لكونه الأكثر وصولاً إلى المباراة النهائية في تاريخ البطولة بواقع 10 مرات، مما يعكس استدامة نادرة في المنافسة.

بدأت هذه المسيرة التاريخية في النسخة الأولى عام 1957 التي استضافتها السودان بمشاركة ثلاثة منتخبات فقط: مصر والسودان وإثيوبيا. في تلك البداية، خاض المنتخب المصري مباراته الافتتاحية ضد السودان، مسجلاً أول تشكيل رسمي له في البطولة، والذي ضم أسماء لامعة مثل علي بكر، وحمزة عبد المولى، ورفعت الفناجيلي، ومحمد دياب العطار "الديبة".

شهدت المباراة الافتتاحية أول هدف في تاريخ نهائيات أمم أفريقيا سجله رأفت عطية من ركلة جزاء، قبل أن يضيف "الديبة" الهدف الثاني ليقود الفراعنة نحو النهائي. وتضمنت تلك النسخة حدثاً غير عادي، حيث تم استبعاد جنوب أفريقيا بسبب إصرارها على سياسة الفصل العنصري، مما أدى إلى تأهل إثيوبيا مباشرة إلى النهائي.

منذ تلك اللحظة التاريخية، رسخت مصر أقدامها كقوة مهيمنة، حيث ارتبط اسمها بالزعامة الكروية القارية، بسبعة ألقاب وعقود من الحضور القوي، مما يؤكد أن "الفراعنة" كانوا ولا يزالون مدرسة كروية شكلت ملامح تاريخ البطولة الأفريقية.