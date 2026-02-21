من البيت الأبيض إلى دمشق… ترامب يعلن دعمه لقيادة أحمد الشرع ويصفها بالقوية من نجم أسطوري إلى تحدٍ إداري… فان دير فارت يحذر من أزمة صلاح في غرفة المدربين الفراعنة… سبعة ألقاب تجعل مصر ملك القارة السمراء بلا منازع .. سبع بطولات وعشرة نهائيات رحيل بيب قد يقلب الموازين… مندييتا يلوّح بانتقال رودري إلى برشلونة مركز التنبؤات الجوية يحذر من ليالي باردة وصقيع يهدد المزارعين افتتاحية وزارة الدفاع: استعادة هيبة الدولة معركة وجودية لا تحتمل أنصاف الحلول ووحدة اليمن وسيادته أساس الشرعية صحفيات بلا قيود: جمود ملف الأسرى والمخفيين واستمرار الإخفاء القسري إخلال بالواجبات القانونية والإنسانية… ودعوة عاجلة لتنفيذ صفقة الأسرى من القرن الأفريقي إلى عدن.. 48 جهة دولية ومحلية تتكاتف لجمع 91 مليون دولار لإنقاذ المهاجرين الأفارقة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية يدين أحداث معاشيق ويحذر من جرّ عدن إلى مربع الفوضى مجلس القيادة يكشف مخططاً لإغراق عدن بالفوضى ويتوعد بردع حاسم.. والدولة تؤكد: لن نسمح بتعطيل الإعمار
يحتفظ منتخب مصر لكرة القدم بمكانة أسطورية في تاريخ كرة القدم الأفريقية، مُتوجاً بلقب كأس الأمم الأفريقية سبع مرات، وهو رقم قياسي يجعله "ملك" القارة السمراء من حيث عدد الألقاب، متفوقاً على أقرب منافسيه.
تؤكد الأرقام أن الفراعنة ليسوا مجرد أبطال، بل أيقونة البطولة، حيث يحملون الرقم القياسي بسبع بطولات، متقدمين على صاحب المركز الثاني بخمسة ألقاب، بينما يأتي منتخب غانا ثالثاً بأربع كؤوس. ولا يقتصر تفوق مصر على منصات التتويج، بل يمتد لكونه الأكثر وصولاً إلى المباراة النهائية في تاريخ البطولة بواقع 10 مرات، مما يعكس استدامة نادرة في المنافسة.
بدأت هذه المسيرة التاريخية في النسخة الأولى عام 1957 التي استضافتها السودان بمشاركة ثلاثة منتخبات فقط: مصر والسودان وإثيوبيا. في تلك البداية، خاض المنتخب المصري مباراته الافتتاحية ضد السودان، مسجلاً أول تشكيل رسمي له في البطولة، والذي ضم أسماء لامعة مثل علي بكر، وحمزة عبد المولى، ورفعت الفناجيلي، ومحمد دياب العطار "الديبة".
شهدت المباراة الافتتاحية أول هدف في تاريخ نهائيات أمم أفريقيا سجله رأفت عطية من ركلة جزاء، قبل أن يضيف "الديبة" الهدف الثاني ليقود الفراعنة نحو النهائي. وتضمنت تلك النسخة حدثاً غير عادي، حيث تم استبعاد جنوب أفريقيا بسبب إصرارها على سياسة الفصل العنصري، مما أدى إلى تأهل إثيوبيا مباشرة إلى النهائي.
منذ تلك اللحظة التاريخية، رسخت مصر أقدامها كقوة مهيمنة، حيث ارتبط اسمها بالزعامة الكروية القارية، بسبعة ألقاب وعقود من الحضور القوي، مما يؤكد أن "الفراعنة" كانوا ولا يزالون مدرسة كروية شكلت ملامح تاريخ البطولة الأفريقية.