رحيل بيب قد يقلب الموازين… مندييتا يلوّح بانتقال رودري إلى برشلونة

أثار النجم الإسباني السابق جايزكا مندييتا ضجة حول الوجهة المحتملة لنجم مانشستر سيتي، رودري، في حال قرر الرحيل عن قلعة "الاتحاد" وعدم تجديد عقده، مرجحاً كفة برشلونة على حساب ريال مدريد الذي ارتبط به بقوة.

لطالما كان اسم رودري مرتبطاً بالانتقال إلى ريال مدريد الذي يضعه على قائمة اهتماماته منذ الصيف الماضي، إلا أن مندييتا يرى أن السيناريو الأقرب للتحقق، إذا ما غادر اللاعب السيتي، هو انضمامه إلى صفوف برشلونة. وأشار مندييتا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى وجود "ارتباط قوي" بين رودري والنادي الكتالوني، مستشهداً بوجود تشيكي بيجريستين سابقاً، بالإضافة إلى تأثير المدرب بيب جوارديولا.

ومع ذلك، أكد مندييتا أن القرار النهائي يعود للاعب نفسه، معرباً عن صعوبة تصوره لانتقال رودري إلى الغريم التقليدي ريال مدريد. وأضاف: "أعتقد أنه سيكون من الصعب جداً عليه التوقيع لريال مدريد، وأراهن على صعوبة رحيله أصلاً نظراً لتعلقه العميق بمانشستر سيتي".

وأوضح مندييتا أن رحيل رودري لن يحدث إلا بوجود "وضع استثنائي يجبره على المغادرة". ولفت الانتباه إلى أن رحيل بيب جوارديولا عن تدريب السيتي قد يمثل نقطة تحول حاسمة، مشيراً إلى أنه "إذا طرأت تغييرات، فسيكون الوقت قد حان لكي يعيد رودري النظر في مستقبله".

في السياق ذاته، أشارت "سبورت" إلى أن ريال مدريد كان قد أجرى اتصالات سابقة مع رودري، لكن اللاعب لم يُبدِ رغبة في الرحيل، كما لم يكن النادي الإنجليزي مستعداً لبيعه. لكن هذه المعطيات قد تتغير جذرياً في ظل احتمالية مغادرة جوارديولا، وفي هذه الحالة، يرى مندييتا أن برشلونة سيحتل الأولوية في خيارات رودري إذا ما أبدى النادي الكتالوني اهتمامه بضمه.