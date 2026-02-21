من البيت الأبيض إلى دمشق… ترامب يعلن دعمه لقيادة أحمد الشرع ويصفها بالقوية من نجم أسطوري إلى تحدٍ إداري… فان دير فارت يحذر من أزمة صلاح في غرفة المدربين الفراعنة… سبعة ألقاب تجعل مصر ملك القارة السمراء بلا منازع .. سبع بطولات وعشرة نهائيات رحيل بيب قد يقلب الموازين… مندييتا يلوّح بانتقال رودري إلى برشلونة مركز التنبؤات الجوية يحذر من ليالي باردة وصقيع يهدد المزارعين افتتاحية وزارة الدفاع: استعادة هيبة الدولة معركة وجودية لا تحتمل أنصاف الحلول ووحدة اليمن وسيادته أساس الشرعية صحفيات بلا قيود: جمود ملف الأسرى والمخفيين واستمرار الإخفاء القسري إخلال بالواجبات القانونية والإنسانية… ودعوة عاجلة لتنفيذ صفقة الأسرى من القرن الأفريقي إلى عدن.. 48 جهة دولية ومحلية تتكاتف لجمع 91 مليون دولار لإنقاذ المهاجرين الأفارقة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية يدين أحداث معاشيق ويحذر من جرّ عدن إلى مربع الفوضى مجلس القيادة يكشف مخططاً لإغراق عدن بالفوضى ويتوعد بردع حاسم.. والدولة تؤكد: لن نسمح بتعطيل الإعمار
قال مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، يوم الجمعة، إن من المتوقع أن يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً في المناطق الساحلية والقريبة منها، مع درجات حرارة معتدلة بشكل عام، ورياح معتدلة تنشط على السواحل الجنوبية الغربية والغربية وجزيرة ميّون، مثيرةً الرمال والأتربة.
وأضاف المركز في نشرته الجوية اليومية، أن المرتفعات الجبلية ستشهد أجواء جافة ومغبرة، ومعتدلة نهاراً، تميل إلى البرودة الشديدة ليلاً وفي ساعات الصباح الباكر، مع احتمال تشكّل الصقيع والضباب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء منها.
وفي المناطق الصحراوية والهضبية، توقع المركز طقساً صحواً وجافاً، معتدلاً خلال النهار، وبارداً إلى شديد البرودة ليلاً والصباح الباكر، مع رياح معتدلة إلى نشطة قد تؤدي إلى إثارة الأتربة.
وبحسب النشرة، من المنتظر أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق الساحلية على النحو التالي: عدن 29/20، المكلا 28/19، الحديدة 29/22، سقطرى 30/20، المخا 29/23، الغيضة 30/18، زنجبار 29/20، ولحج 30/20 درجة مئوية. وفي المناطق الصحراوية والهضبية: سيئون 27/10، مأرب 27/08، عتق 26/11، بيحان 27/07. أما في المرتفعات الجبلية فتسجل صنعاء 25/02، تعز 26/10، ذمار 24/01، الضالع 26/10، إب 27/08، والبيضاء 25/01.
ودعا المركز المواطنين، لا سيما كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية والصحراوية، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة ليلاً، محذراً المزارعين ومربي المواشي والنحالين من مخاطر تشكل الصقيع على المرتفعات خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
وفي نشرته البحرية اليومية، توقع المركز أن يكون البحر خفيف الموج على سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وأرخبيل سقطرى، وخفيفاً إلى معتدل على السواحل الغربية، ومعتدلاً في باب المندب. كما أشار إلى أن حالة البحر في بحر العرب وخليج عدن ستكون خفيفة إلى معتدلة، ومعتدلة في البحر الأحمر.
وحذر المركز الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميّون، وكذلك في المياه الإقليمية غرب خليج عدن والبحر الأحمر، من اضطراب البحر.