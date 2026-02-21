مركز التنبؤات الجوية يحذر من ليالي باردة وصقيع يهدد المزارعين

السبت 21 فبراير-شباط 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 195

قال مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، يوم الجمعة، إن من المتوقع أن يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً في المناطق الساحلية والقريبة منها، مع درجات حرارة معتدلة بشكل عام، ورياح معتدلة تنشط على السواحل الجنوبية الغربية والغربية وجزيرة ميّون، مثيرةً الرمال والأتربة.

وأضاف المركز في نشرته الجوية اليومية، أن المرتفعات الجبلية ستشهد أجواء جافة ومغبرة، ومعتدلة نهاراً، تميل إلى البرودة الشديدة ليلاً وفي ساعات الصباح الباكر، مع احتمال تشكّل الصقيع والضباب وهطول أمطار متفرقة على أجزاء منها.

وفي المناطق الصحراوية والهضبية، توقع المركز طقساً صحواً وجافاً، معتدلاً خلال النهار، وبارداً إلى شديد البرودة ليلاً والصباح الباكر، مع رياح معتدلة إلى نشطة قد تؤدي إلى إثارة الأتربة.

وبحسب النشرة، من المنتظر أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى في المناطق الساحلية على النحو التالي: عدن 29/20، المكلا 28/19، الحديدة 29/22، سقطرى 30/20، المخا 29/23، الغيضة 30/18، زنجبار 29/20، ولحج 30/20 درجة مئوية. وفي المناطق الصحراوية والهضبية: سيئون 27/10، مأرب 27/08، عتق 26/11، بيحان 27/07. أما في المرتفعات الجبلية فتسجل صنعاء 25/02، تعز 26/10، ذمار 24/01، الضالع 26/10، إب 27/08، والبيضاء 25/01.

ودعا المركز المواطنين، لا سيما كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية والصحراوية، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة ليلاً، محذراً المزارعين ومربي المواشي والنحالين من مخاطر تشكل الصقيع على المرتفعات خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وفي نشرته البحرية اليومية، توقع المركز أن يكون البحر خفيف الموج على سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وأرخبيل سقطرى، وخفيفاً إلى معتدل على السواحل الغربية، ومعتدلاً في باب المندب. كما أشار إلى أن حالة البحر في بحر العرب وخليج عدن ستكون خفيفة إلى معتدلة، ومعتدلة في البحر الأحمر.

وحذر المركز الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية الغربية وباب المندب وجزيرة ميّون، وكذلك في المياه الإقليمية غرب خليج عدن والبحر الأحمر، من اضطراب البحر.