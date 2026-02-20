مركز التنبؤات الجوية يحذر من ليالي باردة وصقيع يهدد المزارعين افتتاحية وزارة الدفاع: استعادة هيبة الدولة معركة وجودية لا تحتمل أنصاف الحلول ووحدة اليمن وسيادته أساس الشرعية صحفيات بلا قيود: جمود ملف الأسرى والمخفيين واستمرار الإخفاء القسري إخلال بالواجبات القانونية والإنسانية… ودعوة عاجلة لتنفيذ صفقة الأسرى من القرن الأفريقي إلى عدن.. 48 جهة دولية ومحلية تتكاتف لجمع 91 مليون دولار لإنقاذ المهاجرين الأفارقة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية يدين أحداث معاشيق ويحذر من جرّ عدن إلى مربع الفوضى مجلس القيادة يكشف مخططاً لإغراق عدن بالفوضى ويتوعد بردع حاسم.. والدولة تؤكد: لن نسمح بتعطيل الإعمار عاجل.. اللجنة الأمنية في عدن تحذر فلول الإنتقالي وتتوعد بالضرب بيد من حديد ونشر أسماء المتورطين في أحداث قصر معاشيق مقتل قائد الأمن المركزي في المحويت بعد فشل حملة حوثية لاختطاف مواطنين… مواجهات ضارية بين رجال القبائل والمليشيا والحوثيون يفرضون حصارًا مشددًا تصفيات كأس آسيا 2027: اليمن يبدأ تدريباته في صنعاء قبل المواجهة الفاصلة مع لبنان توكل كرمان: أخطر ما جرى في اليمن هو تدمير كيان الدولة وتقويض أفقها المستقبلي… والإمارات لعبت الدور الأخطر في تفكيك البلاد ويجب استعادة القرار الوطني
قالت صحيفة 26 سبتمبر، الناطقة باسم وزارة الدفاع اليمنية، إن المعركة التي يخوضها اليمنيون تمثل "معركة وجودية شاملة" لا تقتصر على مواجهة مشروع انقلابي مسلح، بل تمتد إلى التصدي لمهددات الدولة، من الفوضى والسلاح المنفلت إلى الفساد الذي يستنزف موارد البلاد خارج الأطر المؤسسية.
وفي افتتاحيتها الأسبوعية التي حملت عنوان "استعادة هيبة الدولة"، دعت الصحيفة الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، عبر ضبط الموارد العامة وتمكين البنك المركزي اليمني من إدارة السياسة النقدية بما يحمي العملة الوطنية ويضمن انتظام صرف الرواتب وتحسين الخدمات الأساسية.
وأكدت أن مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، رغم صعوبته، يمثل خياراً إلزامياً لاستعادة الاستقرار، معتبرة أن الشرعية الحقيقية للحكومة ترتبط بقدرتها على ترجمة الوعود إلى منجزات ملموسة تمس حياة المواطنين.
وشددت الافتتاحية على ضرورة مضي الحكومة في أداء مهامها دون الالتفات إلى ما وصفته بمحاولات عرقلة الأداء أو الترويج لمشاريع جهوية، مؤكدة تمسكها بوحدة اليمن ونظامه الجمهوري التعددي القائم على العدالة والمساواة، ورفضها لما وصفته بأشكال السلالية والكهنوتية.
وفي سياق متصل، اعتبرت الصحيفة أن هدف "الخلاص من جماعة الحوثي" يمثل أولوية وطنية، مشيرة إلى أن شعار "الوعد صنعاء" يعكس هدفاً استراتيجياً لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء ما وصفته بحالة الانقلاب، وصولاً إلى ترسيخ السيادة والوحدة الوطنية.
وأضافت أن المرحلة الراهنة لا تحتمل التردد أو أنصاف الحلول، مؤكدة أن تلاحم الإرادة السياسية مع تطلعات المواطنين يشكل أساس الحفاظ على يمن موحد يتمتع بالسيادة ومؤسسات الدولة.