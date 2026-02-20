افتتاحية وزارة الدفاع: استعادة هيبة الدولة معركة وجودية لا تحتمل أنصاف الحلول ووحدة اليمن وسيادته أساس الشرعية

الجمعة 20 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 216

قالت صحيفة 26 سبتمبر، الناطقة باسم وزارة الدفاع اليمنية، إن المعركة التي يخوضها اليمنيون تمثل "معركة وجودية شاملة" لا تقتصر على مواجهة مشروع انقلابي مسلح، بل تمتد إلى التصدي لمهددات الدولة، من الفوضى والسلاح المنفلت إلى الفساد الذي يستنزف موارد البلاد خارج الأطر المؤسسية.

وفي افتتاحيتها الأسبوعية التي حملت عنوان "استعادة هيبة الدولة"، دعت الصحيفة الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، عبر ضبط الموارد العامة وتمكين البنك المركزي اليمني من إدارة السياسة النقدية بما يحمي العملة الوطنية ويضمن انتظام صرف الرواتب وتحسين الخدمات الأساسية.

وأكدت أن مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، رغم صعوبته، يمثل خياراً إلزامياً لاستعادة الاستقرار، معتبرة أن الشرعية الحقيقية للحكومة ترتبط بقدرتها على ترجمة الوعود إلى منجزات ملموسة تمس حياة المواطنين.

وشددت الافتتاحية على ضرورة مضي الحكومة في أداء مهامها دون الالتفات إلى ما وصفته بمحاولات عرقلة الأداء أو الترويج لمشاريع جهوية، مؤكدة تمسكها بوحدة اليمن ونظامه الجمهوري التعددي القائم على العدالة والمساواة، ورفضها لما وصفته بأشكال السلالية والكهنوتية.

وفي سياق متصل، اعتبرت الصحيفة أن هدف "الخلاص من جماعة الحوثي" يمثل أولوية وطنية، مشيرة إلى أن شعار "الوعد صنعاء" يعكس هدفاً استراتيجياً لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء ما وصفته بحالة الانقلاب، وصولاً إلى ترسيخ السيادة والوحدة الوطنية.

وأضافت أن المرحلة الراهنة لا تحتمل التردد أو أنصاف الحلول، مؤكدة أن تلاحم الإرادة السياسية مع تطلعات المواطنين يشكل أساس الحفاظ على يمن موحد يتمتع بالسيادة ومؤسسات الدولة.