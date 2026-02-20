مركز التنبؤات الجوية يحذر من ليالي باردة وصقيع يهدد المزارعين افتتاحية وزارة الدفاع: استعادة هيبة الدولة معركة وجودية لا تحتمل أنصاف الحلول ووحدة اليمن وسيادته أساس الشرعية صحفيات بلا قيود: جمود ملف الأسرى والمخفيين واستمرار الإخفاء القسري إخلال بالواجبات القانونية والإنسانية… ودعوة عاجلة لتنفيذ صفقة الأسرى من القرن الأفريقي إلى عدن.. 48 جهة دولية ومحلية تتكاتف لجمع 91 مليون دولار لإنقاذ المهاجرين الأفارقة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية يدين أحداث معاشيق ويحذر من جرّ عدن إلى مربع الفوضى مجلس القيادة يكشف مخططاً لإغراق عدن بالفوضى ويتوعد بردع حاسم.. والدولة تؤكد: لن نسمح بتعطيل الإعمار عاجل.. اللجنة الأمنية في عدن تحذر فلول الإنتقالي وتتوعد بالضرب بيد من حديد ونشر أسماء المتورطين في أحداث قصر معاشيق مقتل قائد الأمن المركزي في المحويت بعد فشل حملة حوثية لاختطاف مواطنين… مواجهات ضارية بين رجال القبائل والمليشيا والحوثيون يفرضون حصارًا مشددًا تصفيات كأس آسيا 2027: اليمن يبدأ تدريباته في صنعاء قبل المواجهة الفاصلة مع لبنان توكل كرمان: أخطر ما جرى في اليمن هو تدمير كيان الدولة وتقويض أفقها المستقبلي… والإمارات لعبت الدور الأخطر في تفكيك البلاد ويجب استعادة القرار الوطني
أعرب التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية عن إدانته الشديدة للأعمال العدائية التي استهدفت مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، محذراً من محاولات جر المدينة إلى "مربع الفوضى".
وأكد التكتل أن حماية المؤسسات وصون الأمن والاستقرار مسؤولية وطنية جامعة لا تقبل التهاون، وذلك تعليقا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها ساحة قصر معاشيق الرئاسي في عدن.
وعبر التكتل (الذي يضم 22 حزباً ومكوناً سياسياً) عن أسفه لسقوط جرحى وحالة الفزع التي أصابت المدنيين والأطفال في المرافق المجاورة لموقع الأحداث.
وشدد البيان على أن "الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً"، إلا أن أي تصعيد خارج إطار القانون يهدد فرص المعالجة السياسية في هذه المرحلة الحساسة ولا يخدم قضايا أبناء عدن.
وفي سياق التفاصيل، ثمن التكتل التحسن الملموس الذي شهدته العاصمة عدن مؤخراً في مستوى الخدمات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات والبناء عليها، كما عبر عن تقديره للدعم السخي المقدم من المملكة العربية السعودية لتعزيز الخدمات وتطبيع الأوضاع وتخفيف معاناة المواطنين.
وحذر البيان من تكرار ما وصفها بـ"أخطاء الماضي المتماهية" التي أضعفت الصف الوطني وأسهمت في تعزيز بقاء جماعة الحوثي.
ووجه التكتل اتهاماً مباشراً لأطراف لم يسمّها بالوقوف خلف هذه الأعمال لعرقلة الاستقرار، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار خلف "الدعوات المشبوهة" المدعومة من جهات خارجية تهدف لزعزعة الأمن.
واختتم التكتل بيانه بالتأكيد على أن الطريق الآمن الوحيد لمعالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها "القضية الجنوبية"، هو الحوار الجنوبي – الجنوبي الشامل، بعيداً عن أدوات الضغط غير المشروعة.
ودعا جميع القوى إلى الانخراط المسؤول في مسار الحوار تمهيداً لمرحلة سياسية أكثر توازناً وعدلاً.
وصدر البيان عن كبرى القوى السياسية، أبرزها: المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي، التنظيم الناصري، المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الحراك الجنوبي المشارك، ومجلس حضرموت الوطني، إلى جانب 15 حزباً ومكوناً آخر.