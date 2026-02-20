تصفيات كأس آسيا 2027: اليمن يبدأ تدريباته في صنعاء قبل المواجهة الفاصلة مع لبنان

الجمعة 20 فبراير-شباط 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 224

دشن منتخب اليمن تحضيراته بمعسكره الإعدادي المحلي بالعاصمة صنعاء باللاعبين المحليين، حيث أجرى حصته التدريبية الأولى، على ملعب نادي 22 مايو، تأهبا لمواجهة الإياب المقبلة الحاسمة امام منافسه المنتخب اللبناني بالجولة السادسة الأخيرة لاستحقاق تصفيات الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027، المقرر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة، لحساب المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما منتخبات بروناي وبوتان.

ويقود التحضيرات بالمعسكر المحلي المدرب الوطني أنور عاشور مساعد المدير الفني الجزائري نور الدين ولد علي الذي لم يحضر بعد إلى اليمن، وكان الاتحاد اليمني لكرة القدم أستدعى 30 لاعبا محليا يمثلون القائمة الأولية للمنتخب الأول على أن يلتحق اللاعبون المحترفون خارج اليمن بالتحضيرات تباعا.

تأتي عودة المنتخب اليمني للتجمع مجددا بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر، منذ خوضه لآخر مواجهة له أمام منتخب بروناي في شهر نوفمبر الماضي وفوزه بسبعة أهداف مقابل هدف بالجولة الخامسة للاستحقاق القاري، في الكويت على ملعب جابر المبارك الصباح بنادي الصليبخات، حيث تعد الكويت أرض المنتخب اليمني خلال هذه التصفيات القارية، وذلك بسبب قرار الفيفا بحظر اللعب في اليمن، وهو القرار المستمر منذ العام 2011، جراء ظروف عدم الإستقرار التي تعاني منها البلاد.

وينافس منتخب اليمن نظيره اللبناني على ورقة التأهل عن مجموعته، ويحتاج للفوز فقط لانتزاع صدارة الترتيب والتأهل إلى نهائيات آسيا، إذ يملك 11 نقطة من 5 مواجهات، بفارق نقطتين عن المتصدر منتخب لبنان، وبحسب نظام الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس آسيا 2027، والذي يضم 24 منتخبا موزعة على 6 مجموعات، يتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا 2027.

جدير بالإشارة أن مواجهات اليمن في الخمس الجولات الماضية بتصفيات ملحق كأس آسيا 2027، شهدت تواليا، التعادل مع بوتان 0-0 بالجولة الأولى، ومع لبنان 0-0 بالجولة الثانية، والفوز 3-0 على بروناي بالجولة الثالثة، وعلى بوتان 9-0 بالجولة الرابعة، والفوز 7-1 على منتخب بروناي بالجولة الخامسة.