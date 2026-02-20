توكل كرمان: أخطر ما جرى في اليمن هو تدمير كيان الدولة وتقويض أفقها المستقبلي… والإمارات لعبت الدور الأخطر في تفكيك البلاد ويجب استعادة القرار الوطني

الجمعة 20 فبراير-شباط 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 359

قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن ثورة فبراير 2011 في اليمن "لم تفشل"، بل "أُفشلت" بفعل تحالفات داخلية وإقليمية، محمّلةً الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح مسؤولية "الانتقام من الثورة" عبر تحالفه مع جماعة الحوثي، ومعتبرة أن دولة الإمارات لعبت "الدور الأخطر" في تقويض الدولة اليمنية خلال سنوات الحرب.

جاءت تصريحات كرمان خلال ندوة نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن، حيث دافعت عن إرث الثورة الشبابية السلمية في ذكراها الخامسة عشرة، قائلة إن أهم إنجازاتها كان "ترسيخ ثقافة اللاعنف" وإجبار صالح على التنحي سلميًا، إضافة إلى إدارة مرحلة انتقالية شهدت – بحسب قولها – توسيع الحريات وعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وأضافت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن أخطر ما جرى في اليمن خلال السنوات الماضية لم يكن فقط استمرار الحرب، بل "تدمير كيان الدولة اليمنية وتقويض أفقها المستقبلي"، معتبرة أن ما حدث تجاوز الصراع على السلطة إلى تفكيك ممنهج لمؤسسات الدولة وزراعة كيانات مسلحة موازية. وأضافت خلال ندوة في لندن أن تحويل مسار التدخل العسكري من هدف استعادة الدولة إلى إدارة صراع مناطق نفوذ أسهم في إضعاف السلطة الشرعية وتقسيم القرار الوطني، مشيرة إلى أن استمرار حالة "لا حرب ولا سلام ولا دولة" يهدد بإدامة الانهيار المؤسسي ويغلق الطريق أمام أي انتقال مستقر نحو دولة موحدة ذات سيادة.

الإخوان المسلمين والإرهاب

قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن تصنيف جماعة الإخوان المسلمون كمنظمة إرهابية يمثل، برأيها، "خطأً كبيرًا" ويعكس خلطًا بين العمل السياسي السلمي وممارسات العنف. وأكدت خلال الندوة أن غالبية قيادات الجماعة – في بعض الدول – تقبع في السجون أو ترفع شعار النضال السلمي، معتبرة أن شيطنة التيارات السياسية وإقصاءها يفتح المجال أمام هيمنة الميليشيات والسلاح على حساب العمل الحزبي المنظم. ودعت إلى مراجعة هذا النهج، مشددة على أن معالجة أزمات المنطقة تتطلب إعادة الاعتبار للحياة السياسية والتعددية، بدلًا من تجريمها.

تحميل المسؤوليات

اتهمت كرمان صالح بالتحالف مع الحوثيين لإسقاط العاصمة صنعاء عام 2014، ووصفت ذلك بأنه "أكبر جريمة خيانة في تاريخ الجمهورية". كما قالت إن الإمارات "دعمت صالح مباشرة في إسقاط صنعاء"، بينما "سكتت السعودية عن ذلك"، مضيفة أن أبوظبي عملت لاحقًا على "تفكيك اليمن عبر إنشاء تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة".

وفي المقابل، دعت الرياض إلى "تصحيح رؤيتها" تجاه اليمن والتعامل معه كشريك لا كـ"حديقة خلفية"، معتبرة أن أمن البلدين مترابط. وقالت إن على السلطة الشرعية "استعادة القرار الوطني" وإنهاء ما وصفته بـ"اقتصاد الحرب".

السلام أو الحسم

وفي ما يتعلق بآفاق التسوية، قالت كرمان إنها تؤيد الحل السلمي أولًا، لكنها أضافت أن استمرار الوضع الحالي "لا حرب ولا سلام ولا دولة" يفاقم الأزمة. وأشارت إلى أن أي اتفاق يجب أن يتضمن تخلي الحوثيين عن السلاح وقبول مبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة.

ورفضت توصيف النزاع بأنه حرب أهلية، معتبرة أن المجتمع اليمني "لم ينزلق إلى حرب طائفية أو عرقية"، ما يجعل فرص السلام – وفق رأيها – قائمة.

انتقادات للغرب وترامب

على الصعيد الدولي، انتقدت كرمان ما وصفته بـ"تواطؤ" حكومات غربية مع قوى الثورة المضادة في المنطقة، معتبرة أن دعم الاستبداد ساهم في إنتاج الفوضى والإرهاب.

ورداً على سؤال حول استحقاق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، قالت إنه "لا يستحقها"، معتبرة أنه لم يسهم في تقليص النزاعات أو تعزيز القانون الدولي.

كما انتقدت ما يُعرف بـ"مجلس السلام" بشأن غزة، مشيرة إلى أنه يفتقر – بحسب وصفها – إلى مرجعية القانون الدولي وتمثيل حقيقي للفلسطينيين، وهاجمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفة إياه بـ"مجرم حرب".

الأحزاب والإعلام

دافعت كرمان عن دور الأحزاب السياسية في اليمن، بما في ذلك حزب الإصلاح، معتبرة أن "تجريم السياسة" واستبدالها بمنطق الميليشيات يمثل أحد أخطر تحولات المشهد اليمني. وقالت إن أي عملية سلام مستدامة تتطلب إعادة الاعتبار للعمل السياسي التعددي.

وفي ما يتعلق بالإعلام، أكدت استمرار مشروع قناة "بلقيس" عبر المنصات الرقمية رغم التحديات، مشيرة إلى أن التضييق على الإعلام المستقل جزء من أزمة أوسع تتعلق بتراجع الديمقراطية عالميًا وانتشار المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

للإطلاع على النص الكامل للندوة أنقر هنا