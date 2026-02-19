قبيلة أرحب تقيم مجلس عزاء في مأرب للمناضل حميد العذري… وقيادات سياسية ومجتمعية تشيد بمسيرته الوطنية وتدعو لمواصلة النضال ضد الحوثيين

الخميس 19 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 372

شهدت مدينة مأرب، مساء اليوم، إقامة مجلس عزاء نظمه مجلس مقاومة صنعاء وأبناء قبيلة أرحب في فقيد الوطن المناضل حميد بن عبدالله العذري، بحضور عدد من القيادات السياسية والبرلمانية والمشايخ والشخصيات الاجتماعية، الذين استعرضوا مناقب الفقيد وأدواره الوطنية في الدفاع عن الثورة والجمهورية.

وفي مجلس العزاء، أكد رئيس مجلس مقاومة صنعاء وعضو مجلس النواب منصور الحنق أن الفقيد حميد العذري كان مناضلاً جسورًا حمل همّ الوطن في مختلف المراحل، وظل ثابتًا على مبادئ الثورة والجمهورية، مؤمنًا بعدالة القضية الوطنية وضرورة التصدي لكل المشاريع التي تستهدف هوية اليمن ونظامه الجمهوري.

وأشار الحنق إلى أن رحيل الفقيد في هذا الظرف الذي تمر به البلاد يمثل خسارة كبيرة للصف الجمهوري، الذي أسهم – رحمه الله – في بنائه منذ مشاركته في ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، وإسهامه في بناء المؤسسة العسكرية بعد الثورة، ومشاركته الفاعلة في الحياة السياسية حتى وفاته.

ولفت إلى أن تاريخ الفقيد وسيرته يمثلان محطة لاستلهام القيم الوطنية وتعزيز الاصطفاف الجمهوري في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب مزيدًا من التلاحم والوعي بخطورة المشروع الإمامي، ومواصلة النضال حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وفي كلمة أسرة الفقيد، استعرض جمال العذري السيرة النضالية للراحل، مشيرًا إلى مشاركته في الدفاع عن الثورة والجمهورية وإسهامه في ملحمة حصار السبعين، ومواقفه المشهودة في مقارعة قوى الإمامة، داعيًا إلى مواصلة النضال ونشر الوعي الثوري بين الأجيال، والحفاظ على إرث الثوار وتضحياتهم.

كما أُلقيت كلمات عن العلماء ألقاها الشيخ عبدالله صعتر، وعن أبناء مديرية أرحب ألقاها محمد الجمرة، وكلمة للشيخ علي الدربي، حيث أكد المتحدثون أن الفقيد كان رمزًا للنضال والثبات في مواجهة قوى الإمامة، وأن الدفاع عن الثورة والجمهورية واجب ديني ووطني لا يقبل المساومة.

وأشاروا إلى أهمية تدوين نضالات الثوار وتعريف الأجيال بتاريخهم الوطني، وفضح الأفكار الظلامية الإمامية التي تسعى مليشيا الحوثي الإرهابية إلى ترسيخها، مؤكدين ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة المشروع الانقلابي على حاضر اليمن ومستقبله.

ودعوا إلى توحيد الصفوف والاستعداد التام لمواجهة المليشيا الحوثية وتخليص اليمن من شرورها، مؤكدين أن الوفاء للفقيد ولكل الشهداء يكون بالسير على دربهم، والثبات على مبادئ الثورة والجمهورية حتى استعادة الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.