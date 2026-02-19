صحيفة سعودية تدعو الإمارات إلى رفع يدها عن جنوب اليمن وتعتبر ذلك مفتاحاً لحل الخلاف مع الرياض

الخميس 19 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

دعت صحيفة سعودية، اليوم الخميس، الإمارات إلى إنهاء ما وصفته بتدخلها في جنوب اليمن، معتبرة أن “رفع يدها” عن الملف اليمني سيمثل مدخلاً رئيسياً لإنهاء الخلاف القائم بينها وبين المملكة العربية السعودية.

وقالت صحيفة “الجزيرة” السعودية في افتتاحية بعنوان “مفاتيح حل الخلاف السعودي الإماراتي” للكاتب خالد بن حمد المالك، إن الخلاف بين البلدين “من بين أقل الخلافات تعقيداً بين الدول”، مضيفة أن احتواءه “ممكن وبأقل مجهود” ولا يحتاج إلى وساطات لمنع تصاعده.

وحمّلت الصحيفة أبوظبي مسؤولية الأزمة، مشيرة إلى أن الخلاف “لم يكن وليد اللحظة”، وأن الإمارات أدارت الملف طوال عقد من الزمن من خلال “تواجد عسكري مكثف في جنوب اليمن” ودعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه عيدروس الزبيدي، إضافة إلى ما وصفته بمحاولة تغييب التنسيق مع الرياض.

وأضافت الصحيفة أن المملكة، بوصفها قائدة التحالف العسكري في اليمن، متضررة من التطورات في الجنوب، مشيرة إلى أن ما وصفته بـ”النشاط الإماراتي” انتهى إلى السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة وعلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت إن الرياض وجدت نفسها “مضطرة” إلى اللجوء إلى خيار القوة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً، بهدف إنهاء حالة الفوضى ومنع تهديد وحدة اليمن وأمن المملكة، مؤكدة أن هذا المسار لم يكن خيارها المفضل.

ورأت الصحيفة أن فرص المصالحة بين الرياض وأبوظبي لا تزال قائمة، مقترحة أن تصدر الإمارات قراراً تعلن فيه “رفع يدها عن اليمن، وخاصة الجنوب”، وترك الأمر “لأهله”، معتبرة أن الإمارات ليست دولة حدودية مع اليمن ولا تواجه تهديداً مباشراً منه.

كما دعت الافتتاحية الإمارات إلى التخلي عما وصفته بدعم “الانفصاليين الصوماليين” و”قوات الدعم السريع الانفصالية في السودان”، معتبرة أن مثل هذه الخطوة ستضعها في “موقف أفضل”.

وختمت الصحيفة بالقول إن اتخاذ قرار من هذا النوع سيكون “قراراً شجاعاً وحكيماً”، من شأنه إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الصحيح، ويخدم مصالح دول المنطقة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإماراتي على ما ورد في الافتتاحية.