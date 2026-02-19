أخطر دراسة حتى الآن: الترابط الاستراتيجي بين الحوثيين وتنظيم القاعدة يقوض الأمن الإقليمي والعالمي ترامب يمهل إيران 10 أيام عاجل: إطلاق نار في محيط قصر معاشيق والإنتقالي المنحل يدفع فلوله للتظاهر صنعاء: انطلاق بطولة الشهيد عبدالقادر هلال الرمضانية التاسعة لكرة القدم غداً الجمعة حضر الرئيس وعلم اليمن.. تفاصيل أول اجتماع للحكومة الجديدة في قصر معاشيق بالعاصمة عدن وبماذا تعهد الزنداني؟ ماذا قال الفريق الصبيحي خلال ترأسه أول اجتماع للحكومة الجديدة في عدن؟ ما حقيقة تصريح وزير دفاع اسرائيل حول القضاء على ''رأس الحوثيين'' في اليمن؟ 6 نصائح من أجل صيام آمن لمرضى الكلى- طبيب يوضح الأوقاف تضبط سوق العمرة: تحديد السعر بـ800 ريال وعقوبات تصل إلى الشطب النووي والبالستي.. تقرير يكشف بنك الأهداف الأميركي في إيران
حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة ألقاها خلال اجتماع "مجلس السلام" في واشنطن اليوم الخميس، مهلة عشرة أيام كإطار زمني للتوصل إلى اتفاق مع إيران، وإلا فإن العواقب ستكون سيئة جدا على طهران.
وقال: ''يجب أن نُبرم اتفاقا ذا معنى مع إيران، وإلا فستحدث أشياء سيئة. لقد أجرى ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات جيدة جدا مع الإيرانيين''.
مؤكداً: '' لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، الأمر بهذه البساطة.''
مضيفًا: ''قد نخطو خطوة إضافية إلى الأمام في الشرق الأوسط، وقد لا نفعل. ربما سنبرم اتفاقا، وستعرفون ذلك على الأرجح خلال الأيام العشرة المقبلة''.
وحول مجلس السلام قال ترامب: "أعتقد أن مجلس السلام هو الأهم حتى الآن من حيث القوة والهيبة".
وتابع: ''(من أجل غزة) لقد أبدت دول الشرق الأوسط ودول من مختلف أنحاء العالم كرما كبيرا من الناحية المالية''.
ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، باستخدام بلاده للقاعدة العسكرية الموجودة في جزيرة "دييغو غارسيا" بالمحيط الهندي والمطار الواقع في "فيرفورد"، أثناء توجيه ضربة محتملة ضد إيران.
وقال ترامب في تدوينة له عبر منصته "تروث سوشيال"، إنه في حال قررت إيران عدم إبرام اتفاق، فقد تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام القاعدة العسكرية الموجودة في جزيرة "دييغو غارسيا" في المحيط الهندي ومطار "فايرفورد" في بريطانيا من أجل "صد هجوم محتمل من نظام شديد الخطورة"، وفق تعبيره.