عاجل: إطلاق نار في محيط قصر معاشيق والإنتقالي المنحل يدفع فلوله للتظاهر

الخميس 19 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 667

أفادت مصادر محلية مساء اليوم الخميس، لموقع مأرب برس، بسماع إطلاق نار في محيط قصر معاشيق، مقر الحكومة بالعاصمة عدن.

يأتي ذلك بالتزامن مع دفع المجلس الإنتقالي ''المنحل'' اليوم، فلوله للتظاهر أمام القصر.

ويطالب أنصار الإنتقالي ''المنحل'' المجتمعين أمام قصر معاشيق، بمغادرة الوزراء ''الشماليين'' في حكومة الدكتور الزنداني، التي عقدت اليوم أول اجتماع لها في عدن.

وأمس الأربعاء، حذر المجلس الانتقالي الجنوبي "المنحل" الذي مازال خاضعا لأبوظبي، من تصاعد التوتر في المحافظات الجنوبية، معتبراً أن وصول وزراء من الحكومة المعترف بها دولياً إلى مدينة عدن يمثل “تحدياً سافراً لإرادة شعب الجنوب” وتجاهلاً لمطالبه في تقرير المصير.

وقال البيان الذي صدر بعد ساعات من وصول رئيس الوزراء شائع الزنداني" إن وجود وزراء من الشمال في عدن “سيفضي إلى تفاقم حالة الاحتقان الشعبي ويهدد الاستقرار”، محذراً من ما أسماه الاستمرار في تجاهل مطالب الجنوبيين قد يؤدي إلى “انفجار الغضب الشعبي في الشارع”، وهو ما وصفه بأنه “لا يمكن لأحد أن يتحكم بمساره”.

وفي لهجة عداء واضحة قال بيان المجلس المنحل" أن دماء قتلى سقطوا في احتجاجات بمحافظات حضرموت والضالع وشبوة “لن تذهب هدراً”، واعتبرها “عهداً لا يمكن أن يُنكث”، في إشارة إلى استمرار المطالبة بالانفصال أو استعادة دولة الجنوب السابقة لما قبل عام 1990.