صنعاء: انطلاق بطولة الشهيد عبدالقادر هلال الرمضانية التاسعة لكرة القدم غداً الجمعة

الخميس 19 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- إعلام البطولة

تنطلق عصر غدٍ الجمعة، على ملعب مدرسة عمر المختار بالعاصمة صنعاء، منافسات الدوري الرمضاني التاسع عشر (بطولة الشهيد عبدالقادر هلال الرمضانية التاسعة لكرة القدم)، التي ينظمها مجلس شباب مسيك، بمشاركة واسعة من الفرق الشعبية والشركات التجارية.

وتقام البطولة في نسختها الحالية بمشاركة 16 فريقاً جرى توزيعهم على أربع مجموعات، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية التي ستُقام بنظام خروج المغلوب وصولاً إلى المباراة النهائية لتحديد بطل النسخة التاسعة.

وحددت اللجنة المنظمة الساعة 3:45 عصراً موعداً لانطلاق صافرة البداية، حيث يشهد اليوم الافتتاحي لحساب المجموعة الأولى مواجهتين كرويتين قويتين.

ففي المباراة الأولى يستهل حامل اللقب فريق وكالة البون الزراعية مشواره بمواجهة فريق أكاديمية سيليفن.

أما في المباراة الثانية يواجه فريق الموجور للتجارة نظيره هلال شيراتون.

وأكملت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات الفنية والإدارية والميدانية اللازمة لتدشين البطولة، مؤكدة جاهزية الملعب والطواقم التحكيمية لإدارة اللقاءات، سعياً لإنجاح هذا النشاط الرياضي السنوي الذي يهدف إلى إحياء ذكرى الشهيد هلال وتعزيز الروح الرياضية بين الشباب وتنشيط الحركة الكروية خلال شهر رمضان المبارك.