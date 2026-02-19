أخطر دراسة حتى الآن: الترابط الاستراتيجي بين الحوثيين وتنظيم القاعدة يقوض الأمن الإقليمي والعالمي ترامب يمهل إيران 10 أيام عاجل: إطلاق نار في محيط قصر معاشيق والإنتقالي المنحل يدفع فلوله للتظاهر صنعاء: انطلاق بطولة الشهيد عبدالقادر هلال الرمضانية التاسعة لكرة القدم غداً الجمعة حضر الرئيس وعلم اليمن.. تفاصيل أول اجتماع للحكومة الجديدة في قصر معاشيق بالعاصمة عدن وبماذا تعهد الزنداني؟ ماذا قال الفريق الصبيحي خلال ترأسه أول اجتماع للحكومة الجديدة في عدن؟ ما حقيقة تصريح وزير دفاع اسرائيل حول القضاء على ''رأس الحوثيين'' في اليمن؟ 6 نصائح من أجل صيام آمن لمرضى الكلى- طبيب يوضح الأوقاف تضبط سوق العمرة: تحديد السعر بـ800 ريال وعقوبات تصل إلى الشطب النووي والبالستي.. تقرير يكشف بنك الأهداف الأميركي في إيران
تنطلق عصر غدٍ الجمعة، على ملعب مدرسة عمر المختار بالعاصمة صنعاء، منافسات الدوري الرمضاني التاسع عشر (بطولة الشهيد عبدالقادر هلال الرمضانية التاسعة لكرة القدم)، التي ينظمها مجلس شباب مسيك، بمشاركة واسعة من الفرق الشعبية والشركات التجارية.
وتقام البطولة في نسختها الحالية بمشاركة 16 فريقاً جرى توزيعهم على أربع مجموعات، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية التي ستُقام بنظام خروج المغلوب وصولاً إلى المباراة النهائية لتحديد بطل النسخة التاسعة.
وحددت اللجنة المنظمة الساعة 3:45 عصراً موعداً لانطلاق صافرة البداية، حيث يشهد اليوم الافتتاحي لحساب المجموعة الأولى مواجهتين كرويتين قويتين.
ففي المباراة الأولى يستهل حامل اللقب فريق وكالة البون الزراعية مشواره بمواجهة فريق أكاديمية سيليفن.
أما في المباراة الثانية يواجه فريق الموجور للتجارة نظيره هلال شيراتون.
وأكملت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات الفنية والإدارية والميدانية اللازمة لتدشين البطولة، مؤكدة جاهزية الملعب والطواقم التحكيمية لإدارة اللقاءات، سعياً لإنجاح هذا النشاط الرياضي السنوي الذي يهدف إلى إحياء ذكرى الشهيد هلال وتعزيز الروح الرياضية بين الشباب وتنشيط الحركة الكروية خلال شهر رمضان المبارك.