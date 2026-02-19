ماذا قال الفريق الصبيحي خلال ترأسه أول اجتماع للحكومة الجديدة في عدن؟

الخميس 19 فبراير-شباط 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي، إن استقرار العاصمة المؤقتة عدن هو الركيزة الأساسية للانتصار في معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

جاء ذلك خلال ترأس الفريق الصبيحي، اليوم الخميس، في قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، لمناقشة عدد من التطورات في الملف الخدمي والأمني في عدن والمحافظات المحررة، وواجبات الحكومة في مواجهة التحديات.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة عالية لقطع الطريق أمام أي محاولات تهدف إلى إقلاق السكينة العامة أو النيل من مؤسسات الدولة.

وشدد الفريق الصبيحي على حتمية تواجد الحكومة ميدانياً إلى جانب المواطنين، مشيراً إلى أن المسؤولية تحتم على الوزارات والجهات الخدمية ملامسة هموم الناس وتخفيف معاناتهم، بعيداً عن الغرف المغلقة.

كما دعا السلطات المحلية إلى مضاعفة جهودها وتحمل مسؤولياتها الكاملة في تفعيل الرقابة وتحسين الخدمات الأساسية.

بدوره، عبر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تقدير الحكومة لدور الفريق الصبيحي في هذه المرحلة الهامة.. مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز تواجدها الى جانب المواطنين وبذل اقصى الجهود الممكنة لتخفيف معاناتهم.