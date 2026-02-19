ماذا قال الفريق الصبيحي خلال ترأسه أول اجتماع للحكومة الجديدة في عدن؟ ما حقيقة تصريح وزير دفاع اسرائيل حول القضاء على ''رأس الحوثيين'' في اليمن؟ 6 نصائح من أجل صيام آمن لمرضى الكلى- طبيب يوضح الأوقاف تضبط سوق العمرة: تحديد السعر بـ800 ريال وعقوبات تصل إلى الشطب النووي والبالستي.. تقرير يكشف بنك الأهداف الأميركي في إيران التحليل للرجل- 4 فحوصات ضرورية للاطمئنان على سلامتك أول سحور في رمضان- نصائح لتجنب الانتفاخ بعد الأكل الجيش الأميركي يبلغ ترامب جاهزيته لضرب إيران ويكشف الموعد ضربة نوعية قرب باب المندب.. ضبط قارب مخدرات وإحباط مخطط تهريب خطير إلى الحوثيين المجلس الانتقالي المنحل يحذر من انفجار شعبي بعد ساعات وصول رئيس الوزراء إلى عدن ويستحضر أحداث 1994
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي، إن استقرار العاصمة المؤقتة عدن هو الركيزة الأساسية للانتصار في معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
جاء ذلك خلال ترأس الفريق الصبيحي، اليوم الخميس، في قصر معاشيق الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، لمناقشة عدد من التطورات في الملف الخدمي والأمني في عدن والمحافظات المحررة، وواجبات الحكومة في مواجهة التحديات.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة عالية لقطع الطريق أمام أي محاولات تهدف إلى إقلاق السكينة العامة أو النيل من مؤسسات الدولة.
وشدد الفريق الصبيحي على حتمية تواجد الحكومة ميدانياً إلى جانب المواطنين، مشيراً إلى أن المسؤولية تحتم على الوزارات والجهات الخدمية ملامسة هموم الناس وتخفيف معاناتهم، بعيداً عن الغرف المغلقة.
كما دعا السلطات المحلية إلى مضاعفة جهودها وتحمل مسؤولياتها الكاملة في تفعيل الرقابة وتحسين الخدمات الأساسية.
بدوره، عبر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تقدير الحكومة لدور الفريق الصبيحي في هذه المرحلة الهامة.. مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز تواجدها الى جانب المواطنين وبذل اقصى الجهود الممكنة لتخفيف معاناتهم.