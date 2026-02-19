ما حقيقة تصريح وزير دفاع اسرائيل حول القضاء على ''رأس الحوثيين'' في اليمن؟

الخميس 19 فبراير-شباط 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

تحدث وزير دفاع الإحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال حفل تخرج ضباط اليوم الخميس، إن تل أبيب. قضت على رأس قيادي حوثي هاجم إسرائيل"، في إشارة على الأرجح إلى القيادي الحوثي عبدالكريم الغماري.

كما تحدث عن إزالة تهديدات "إبادة إسرائيل" بعملية في إيران أطلق عليها "الأسد الصاعد"، ما يعني انه كان يتحدث عن عمليات سابقة لاسرائيل في ايران واليمن.

مضيفًا "لن تسمح بتهديدات الإبادة مستقبلاً وستتصدى لأي تهديد"، محذراً أعداءها من اختبار "عزيمتها".

‏ومع إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال أن قوات الاحتلال نفذت عملية وصفها بـ"الدقيقة والمركزة" أسفرت عن القضاء على ما سماه "رأس قيادة" جماعة الحوثيين في اليمن، لكنه لم يحدد الشخصية المستهدفة أو توقيت العملية.

ولم يقدم كاتس تفاصيل إضافية حول طبيعة الضربة أو موقعها، في وقت لم تعلن فيه تل أبيب عن تنفيذ غارات جديدة في اليمن منذ عدة أشهر.