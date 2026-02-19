ماذا قال الفريق الصبيحي خلال ترأسه أول اجتماع للحكومة الجديدة في عدن؟ ما حقيقة تصريح وزير دفاع اسرائيل حول القضاء على ''رأس الحوثيين'' في اليمن؟ 6 نصائح من أجل صيام آمن لمرضى الكلى- طبيب يوضح الأوقاف تضبط سوق العمرة: تحديد السعر بـ800 ريال وعقوبات تصل إلى الشطب النووي والبالستي.. تقرير يكشف بنك الأهداف الأميركي في إيران التحليل للرجل- 4 فحوصات ضرورية للاطمئنان على سلامتك أول سحور في رمضان- نصائح لتجنب الانتفاخ بعد الأكل الجيش الأميركي يبلغ ترامب جاهزيته لضرب إيران ويكشف الموعد ضربة نوعية قرب باب المندب.. ضبط قارب مخدرات وإحباط مخطط تهريب خطير إلى الحوثيين المجلس الانتقالي المنحل يحذر من انفجار شعبي بعد ساعات وصول رئيس الوزراء إلى عدن ويستحضر أحداث 1994
تحدث وزير دفاع الإحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال حفل تخرج ضباط اليوم الخميس، إن تل أبيب. قضت على رأس قيادي حوثي هاجم إسرائيل"، في إشارة على الأرجح إلى القيادي الحوثي عبدالكريم الغماري.
كما تحدث عن إزالة تهديدات "إبادة إسرائيل" بعملية في إيران أطلق عليها "الأسد الصاعد"، ما يعني انه كان يتحدث عن عمليات سابقة لاسرائيل في ايران واليمن.
مضيفًا "لن تسمح بتهديدات الإبادة مستقبلاً وستتصدى لأي تهديد"، محذراً أعداءها من اختبار "عزيمتها".
ومع إن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال أن قوات الاحتلال نفذت عملية وصفها بـ"الدقيقة والمركزة" أسفرت عن القضاء على ما سماه "رأس قيادة" جماعة الحوثيين في اليمن، لكنه لم يحدد الشخصية المستهدفة أو توقيت العملية.
ولم يقدم كاتس تفاصيل إضافية حول طبيعة الضربة أو موقعها، في وقت لم تعلن فيه تل أبيب عن تنفيذ غارات جديدة في اليمن منذ عدة أشهر.