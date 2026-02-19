6 نصائح من أجل صيام آمن لمرضى الكلى- طبيب يوضح

الخميس 19 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

يحرص كثير من مرضى الكلى على الصيام خلال شهر رمضان، لكن ذلك يتطلب الالتزام بعدد من الإرشادات الطبية المهمة للحفاظ على وظائف الكلى وتجنب أي مضاعفات صحية محتملة.

وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو أهم النصائح التي تساعد مرضى الكلى على الصيام بأمان، وفقًا لما ذكره الدكتور محمد ممدوح عبد الباري، استشاري أمراض الباطنة والكلى.

ما أهم نصائح الصيام الآمن لمرضى الكلى؟

يشير عبد الباري إلى أن الصيام قد يكون آمنًا لبعض مرضى الكلى بشرط استقرار الحالة الصحية والالتزام الصارم بالتعليمات الطبية، موضحًا أن أهم النصائح تشمل ما يلي:

1-استشارة الطبيب قبل الصياميؤكد استشاري الكلى أن لكل مريض حالته الخاصة، لذلك يجب مراجعة الطبيب المعالج قبل رمضان بوقت كافٍ، خاصة إذا كانت هناك حاجة لتعديل الجرعات الدوائية أو النظام الغذائي.

2-شرب كميات كافية من الماءيجب توزيع شرب الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم ودعم وظائف الكلى.

3-تقليل المشروبات المدرة للبولمثل الشاي والقهوة، لأنها تزيد فقدان السوائل وقد تجهد الكلى.

4-الحذر من الأطعمة الغنية بالبوتاسيومينصح بتقليل اليميش، وتجنب البلح إذا كان مستوى البوتاسيوم مرتفعًا في الدم.

5-اتباع نظام غذائي متوازنيشمل تقليل الملح والسكر، والالتزام بكميات معتدلة من البروتين، مع التركيز على الغذاء الصحي المتوازن.

6-متابعة وظائف الكلى بانتظامينصح بإجراء تحاليل دورية، خاصة الكرياتينين والبوتاسيوم، لمراقبة استجابة الجسم للصيام.

متى يجب التوقف عن الصيام؟

يوضح استشاري أمراض الكلى أن زيادة مستوى الكرياتينين بنسبة تتجاوز 30% قد تكون مؤشرًا على تدهور وظائف الكلى، وفي هذه الحالة يجب التوقف عن الصيام ومراجعة الطبيب فورًا.

يشدد عبد الباري على ضرورة الانتباه لأي أعراض غير طبيعية أثناء الصيام، مثل:تورم القدمين أو الجسم.ضيق التنفس أو النهجان.الإرهاق الشديد المستمر.

انخفاض كمية البول بشكل واضح.ظهور أي من هذه الأعراض يستدعي مراجعة الطبيب فورًا