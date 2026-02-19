6 نصائح من أجل صيام آمن لمرضى الكلى- طبيب يوضح الأوقاف تضبط سوق العمرة: تحديد السعر بـ800 ريال وعقوبات تصل إلى الشطب النووي والبالستي.. تقرير يكشف بنك الأهداف الأميركي في إيران التحليل للرجل- 4 فحوصات ضرورية للاطمئنان على سلامتك أول سحور في رمضان- نصائح لتجنب الانتفاخ بعد الأكل الجيش الأميركي يبلغ ترامب جاهزيته لضرب إيران ويكشف الموعد ضربة نوعية قرب باب المندب.. ضبط قارب مخدرات وإحباط مخطط تهريب خطير إلى الحوثيين المجلس الانتقالي المنحل يحذر من انفجار شعبي بعد ساعات وصول رئيس الوزراء إلى عدن ويستحضر أحداث 1994 انتهاكات لا تسقط بالتقادم… تقرير حقوقي يكشف تجنيد الأطفال وتعذيب المعتقلين في اليمن تعز تتحول إلى هوليوود اليمن… 16 مسلسلًا تتنافس على شاشات اليمنيين في رمضان.. ينشر قائمة بأسماء المسلسلات
أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد عن حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف إعادة ضبط سوق خدمات العمرة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز الشفافية والانضباط في أداء الشركات والمنشآت العاملة في هذا القطاع.
وبحسب بيان صادر عن قطاع الحج والعمرة، فقد تقرر تحديد سقف سعري للبرنامج الاقتصادي (نظام المستضيف) بما لا يتجاوز 800 ريال سعودي، تنفيذاً لتوجيهات وزير الأوقاف والإرشاد، وذلك عقب مراجعة شاملة للبرامج المقدمة خلال الفترة الماضية.
وأوضح القطاع أن هذه الخطوة جاءت بعد رصد تفاوت ملحوظ في الأسعار ومستوى الخدمات، الأمر الذي استدعى تدخلاً تنظيمياً لإعادة ترتيب السوق وتوحيد المعايير التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بما يضمن حماية المعتمرين من الاستغلال وضبط جودة الخدمة.
وشدد التعميم على إلزام جميع منشآت العمرة بالإفصاح الواضح عن الأسعار عبر المنصات الرسمية، مع تطبيق آليات رقابة صارمة ومتابعة ميدانية، وفرض عقوبات بحق المخالفين قد تصل إلى الشطب النهائي ومنع مزاولة النشاط.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة إصلاحية شاملة تستهدف رفع مستوى الالتزام المهني، والحد من الممارسات غير النظامية، وتعزيز ثقة المواطنين بمنظومة العمرة، بما يكفل تقديم خدمات منضبطة وفق الاشتراطات المعتمدة.