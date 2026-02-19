التحليل للرجل- 4 فحوصات ضرورية للاطمئنان على سلامتك

الخميس 19 فبراير-شباط 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

ما هي الفحوصات الطبية للرجال؟

من الأسئلة الشائعة على محرك بحث جوجل، لأن الكثير من الذكور يرغبون في معرفة أهم التحاليل الضرورية للاطمئنان على صحتهم.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أهم الفحوصات الطبية للرجال، وفقًا للدكتور صلاح دياب، أخصائي التغذية العلاجية.

1- صورة الدم الكاملة CDCيجب على الرجل إجراء تحليل صورة الدم الكاملة CDC بشكل دوري، لمعرفة ما إذا كان يعاني من الأنيميا أم لا عن طريق قياس كريات الدم الحمراء.

2- تحليل دهون الدم Lipid Profileمن الضروري إجراء تحليل Lipid Profile، للاطمئنان على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم، لأن ارتفاعهما عن الحد المسموح به خطر على صحة القلب.

3- تحليل هرمون الذكورة Testosterone Testإذا كنت تعاني من دهون البطن والتعب والخمول، لا بد من إجراء تحليل التستوستيرون، لأن هذه الأعراض قد تكون علامة تحذيرية على نقص هرمون الذكورة بجسمك.

4- تحليل وظائف الكبد Liver Function Testمن الفحوصات الطبية الهامة للرجال، للكشف المبكر عن مرض الكبد الدهني، والاطمئنان على مستويات إنزيمات الكبد