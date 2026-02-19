6 نصائح من أجل صيام آمن لمرضى الكلى- طبيب يوضح الأوقاف تضبط سوق العمرة: تحديد السعر بـ800 ريال وعقوبات تصل إلى الشطب النووي والبالستي.. تقرير يكشف بنك الأهداف الأميركي في إيران التحليل للرجل- 4 فحوصات ضرورية للاطمئنان على سلامتك أول سحور في رمضان- نصائح لتجنب الانتفاخ بعد الأكل الجيش الأميركي يبلغ ترامب جاهزيته لضرب إيران ويكشف الموعد ضربة نوعية قرب باب المندب.. ضبط قارب مخدرات وإحباط مخطط تهريب خطير إلى الحوثيين المجلس الانتقالي المنحل يحذر من انفجار شعبي بعد ساعات وصول رئيس الوزراء إلى عدن ويستحضر أحداث 1994 انتهاكات لا تسقط بالتقادم… تقرير حقوقي يكشف تجنيد الأطفال وتعذيب المعتقلين في اليمن تعز تتحول إلى هوليوود اليمن… 16 مسلسلًا تتنافس على شاشات اليمنيين في رمضان.. ينشر قائمة بأسماء المسلسلات
ما هي الفحوصات الطبية للرجال؟
من الأسئلة الشائعة على محرك بحث جوجل، لأن الكثير من الذكور يرغبون في معرفة أهم التحاليل الضرورية للاطمئنان على صحتهم.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أهم الفحوصات الطبية للرجال، وفقًا للدكتور صلاح دياب، أخصائي التغذية العلاجية.
1- صورة الدم الكاملة CDCيجب على الرجل إجراء تحليل صورة الدم الكاملة CDC بشكل دوري، لمعرفة ما إذا كان يعاني من الأنيميا أم لا عن طريق قياس كريات الدم الحمراء.
2- تحليل دهون الدم Lipid Profileمن الضروري إجراء تحليل Lipid Profile، للاطمئنان على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم، لأن ارتفاعهما عن الحد المسموح به خطر على صحة القلب.
3- تحليل هرمون الذكورة Testosterone Testإذا كنت تعاني من دهون البطن والتعب والخمول، لا بد من إجراء تحليل التستوستيرون، لأن هذه الأعراض قد تكون علامة تحذيرية على نقص هرمون الذكورة بجسمك.
4- تحليل وظائف الكبد Liver Function Testمن الفحوصات الطبية الهامة للرجال، للكشف المبكر عن مرض الكبد الدهني، والاطمئنان على مستويات إنزيمات الكبد