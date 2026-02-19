التحليل للرجل- 4 فحوصات ضرورية للاطمئنان على سلامتك أول سحور في رمضان- نصائح لتجنب الانتفاخ بعد الأكل الجيش الأميركي يبلغ ترامب جاهزيته لضرب إيران ويكشف الموعد ضربة نوعية قرب باب المندب.. ضبط قارب مخدرات وإحباط مخطط تهريب خطير إلى الحوثيين المجلس الانتقالي المنحل يحذر من انفجار شعبي بعد ساعات وصول رئيس الوزراء إلى عدن ويستحضر أحداث 1994 انتهاكات لا تسقط بالتقادم… تقرير حقوقي يكشف تجنيد الأطفال وتعذيب المعتقلين في اليمن تعز تتحول إلى هوليوود اليمن… 16 مسلسلًا تتنافس على شاشات اليمنيين في رمضان.. ينشر قائمة بأسماء المسلسلات الإعلام الأمريكي: ترامب يقترب من إصدار أمر بشن حرب كبيرة على إيران رمضان يبدأ الجمعة عند هؤلاء الحكومة تبدأ صرف مرتبات يناير
يبدأ الناس اليوم في تناول أول وجبة سحور لشهر رمضان المبارك، لصوم 14 ساعة في النهار، مما يجعل البعض في حالة من اشتهاء العديد من الأطعمة، اعتقادًا منهم أن الإسراف في تناول الطعام، يجعلهم في حالة من الشبع الدائم خلال فترة صيام، لكن الأمر قد يصل بهم إلى الشعور بالانتفاخ بعد السحور.
لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، نصائح لتجنب الانتفاخ بعد أكل أول سحور في رمضان، بحسب "clevelandclinic".
ما سبب الشعور بالانتفاخ؟
السبب الأكثر شيوعًا لألم المعدة والانتفاخ هو تراكم الغازات في الأمعاء، فإذا شعر الشخص بانتفاخ في المعدة بعد تناول الطعام، فقد يكون ذلك مؤشرًا على مشكلة في الجهاز الهضمي.
قد يكون السبب بسيطًا كالإفراط في تناول الطعام بسرعة، أو قد يكون لدى الشخص حساسية تجاه بعض الأطعمة أو حالة أخرى تسبب تراكم الغازات ومحتويات الجهاز الهضمي.
ما نصائح تجنب الانتفاخ؟إذا كان انتفاخ البطن ناتجًا عن النظام الغذائي، فيمكن الوقاية منه بإجراء بعض التغييرات، تتضمن الآتي:
كما تحفز الجسم على شرب المزيد من الماء، وتجعله يشعر بالشبع أسرع، مما يمنع الشخص من الإفراط في تناول الطعام.
- شرب كمية كافية من الماءشرب الماء يحسن من حركة الأمعاء ويمنع الطعام من أن يصبح صلباً ومتكتلاً ويصعب مروره، كما أن الماء يُساعدك على الشعور بالشبع.