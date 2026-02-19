ضربة نوعية قرب باب المندب.. ضبط قارب مخدرات وإحباط مخطط تهريب خطير إلى الحوثيين

الخميس 19 فبراير-شباط 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -خاص

عدد القراءات 296

رحّبت مصادر رسمية بالإنجاز الأمني الجديد الذي حققته الحملة الأمنية المشتركة لقوات العمالقة، بعد نجاحها في ضبط قارب محمّل بكميات كبيرة من المواد المخدرة على مقربة من مضيق باب المندب، في عملية نوعية تؤكد الجاهزية العالية لحماية المياه الإقليمية والتصدي لشبكات التهريب المنظمة التي تحاول استغلال الممرات البحرية لتنفيذ أنشطتها الإجرامية.

وأوضحت المصادر أن الفرق الأمنية نفذت عملية رصد ومتابعة دقيقة أسفرت عن اعتراض القارب على بعد أميال داخل البحر، وضبط (450) كيساً من أقراص الكبتاجون المخدرة، إضافة إلى خمس شوالات كبيرة تحتوي على مواد مخدرة متنوعة، مع إلقاء القبض على أربعة من أفراد الطاقم. وأكدت أن العملية عكست مستوى متقدماً من الاحترافية والقدرة على إحباط محاولات التسلل والتهريب في المياه المفتوحة.

وأشادت الجهات المعنية بجهود الحملة الأمنية التي تمكنت خلال الفترة الماضية من إحباط وضبط شحنات أسلحة ومخدرات قادمة من إيران كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثيين، معتبرة أن هذه النجاحات تمثل إنجازاً نوعياً يعزز الأمن القومي اليمني، ويحمي خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الاستراتيجية للتجارة العالمية وأمن الطاقة.

وأكدت أن تصاعد عمليات ضبط السفن المهرّبة في السواحل الغربية والجنوبية يأتي في ظل حالة الشلل التي تعانيها موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة المليشيا، والتي مثّلت لسنوات منفذاً رئيسياً لتهريب الأسلحة والمخدرات، قبل أن تتعرض بنيتها وقدراتها التشغيلية لانتكاسات متلاحقة نتيجة ضربات جوية خلال العامين الماضيين.

وفي السياق ذاته، حذرت المصادر من استمرار نظام طهران في تصعيد دعمه العسكري واللوجستي للحوثيين، ومحاولة تحويل المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى محطة عبور لتجارة الكبتاجون بهدف تمويل أنشطتهم، في خطوة تشكل تهديداً مباشراً لأمن اليمن والمنطقة، وتقويضاً لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى حماية الملاحة الدولية وتجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية.