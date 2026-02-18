تعز تتحول إلى هوليوود اليمن… 16 مسلسلًا تتنافس على شاشات اليمنيين في رمضان.. ينشر قائمة بأسماء المسلسلات

الأربعاء 18 فبراير-شباط 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

في موسم ينتظره اليمنيون كل عام بوصفه نافذة للترفيه ومتنفسًا اجتماعيًا وسط ظروف اقتصادية وأمنية معقدة، يشهد رمضان 2026 حضورًا لافتًا للدراما المحلية مع اكتمال إنتاج 16 مسلسلًا يمنيًا، جرى تصوير معظمها في محافظة تعز، التي باتت تُوصف من قبل صناع أعمال بأنها مركز متصاعد للإنتاج الدرامي.

وتتجه أنظار المشاهدين داخل اليمن وخارجه إلى هذا الموسم الذي يتسم بتنوع ملحوظ في الموضوعات، حيث تهيمن الأعمال الاجتماعية التي تناقش قضايا يومية من واقع المجتمع اليمني، مع حضور واسع للكوميديا بوصفها عنصرًا جاذبًا للجمهور خلال الشهر الفضيل.

ويقول متابعون إن عدد الأعمال هذا العام يعكس تطورًا ملحوظًا في صناعة الدراما اليمنية من حيث الكم، مقارنة بمواسم سابقة، إلى جانب تحسن تدريجي في جودة الصورة والإخراج وتعدد مواقع التصوير.

وتُعد تعز موقعًا رئيسيًا لتصوير معظم هذه الأعمال، في مؤشر على توسع النشاط الفني خارج العاصمة صنعاء، رغم التحديات المرتبطة بالإنتاج والتمويل والبنية التحتية.

ويمتد عرض المسلسلات على مدار ثلاثين حلقة خلال شهر رمضان، وهو ما يعزز من المنافسة بين صناع الأعمال لاستقطاب أكبر شريحة من الجمهور، الذي بات أكثر انتقائية في ظل تعدد القنوات والمنصات.

ويترقب المشاهد اليمني تقييم النقاد وردود فعل الجمهور لمعرفة أي الأعمال سيحظى بالصدارة هذا الموسم، خصوصًا في ظل التركيز على قضايا الأسرة، والبطالة، والصراعات الاجتماعية، إضافة إلى أعمال تميل إلى الطابع الكوميدي الخفيف.

ويرى منتجون أن استمرار هذا الزخم قد يسهم في ترسيخ صناعة درامية يمنية أكثر استقرارًا في السنوات المقبلة، إذا ما توفرت بيئة إنتاج داعمة.

مأرب برس ينشر قائمة بأسماء المسلسلات المشاركة في موسم رمضان 2026:

دروب المرجلة 3

لصوص العمارة

الضايعة

ملوك اليمن

الزوجة السابعة

مدرسة المشاغلين

عيال صالح

عنبر خمسة

عهد الأحرار

آخر نفس

الدرس الأخير

عمارة خميس

قضاء وقدر

ولا لي دخل 4

الجيران

مدرسة الشيوبة